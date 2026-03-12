남원향토박물관, '광한루 예찬시 편액 사진전' 개최

조선 문인 예찬시 20여 점 전시 광한루 문화적 가치 조명

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원향토박물관은 다음달 14일부터 5월 6일까지 '광한루 예찬시 편액 사진전'을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 전시는 광한루에 걸린 편액 가운데 조선 시대 대표 문인들이 남긴 예찬시를 선별해 시민과 관광객에게 소개하기 위해 기획됐다.

광한루 예찬시 편액 사진전[사진=남원시] 2026.03.12 lbs0964@newspim.com

전시에서는 조선 전기 학자 양성지·강희맹·김종직을 비롯해 가사문학의 대가 정철, 월사 신흠, 실학자 정약용 등 당대 문장가들의 시문 20여 점을 만나볼 수 있다.

또 한문 원문과 함께 현대어 해석을 곁들인 이미지 사진 형태로 제작해 관람객들이 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 이를 통해 선비들이 광한루의 풍광을 바라보며 남긴 시문의 정취를 보다 생생하게 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

광한루는 조선 시대 문인들이 시문을 남긴 풍류의 공간이자 고전소설 '춘향전'의 배경으로 알려진 남원의 대표 문화유산이다.

박물관 측은 한문 기록 유산을 현대적 방식으로 재구성해 지역 문화유산에 대한 접근성과 관심을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

남원향토박물관 관계자는 "이번 사진전이 관광객들에게는 지역 문화유산을 새롭게 이해하는 기회가 되고 시민들에게는 우리 고장의 아름다움을 다시 발견하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com