영덕군, '원전 유치' 다중 소통프로그램 운영...수용성·절차적 민주성 강화

11~13일 9개 읍면 주민설명회·16일, 군민토론회...주민 통합 견인

김광열 군수 "주민 설명회·공개토론회로 다양한 의견 수렴...군민 통합 이끌어낼 것"

영덕군·영덕군의회, 23일 '신규원전 건설 후보지 유치' 신청 예정

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = '신규 원전 유치'에 나선 경북 영덕군이 주민 수용성과 절차적 민주성을 강화하기 위해 추진하는 9개 읍면 순회 '신규 원전 유치 관련 주민 설명회'가 순조롭게 진행되고 있는 가운데, 군민들을 대상으로 공개 토론회를 개최하는 등 다중의 소통 프로그램 운영을 통한 주민 통합 행정을 선제적으로 펼쳐 주목받고 있다.

영덕군은 오는 16일 오후 2시 영덕군민회관에서 '신규 원전 유치 관련 공개 토론회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 12일 오후 경북 영덕군 영해면사무소 2층 회의실에서 열린 '영덕 신규원전 유치 관련 주민설명회'에서 김광열 군수가 '신규원전 유치' 배경을 설명하고 있다.2026.03.12 nulcheon@newspim.com

이번 공개 토론회는 11~13일까지 진행되는 9개 읍면 순회 주민설명회에 이은 것으로, 군민, 신규 원전 찬반 단체, 전문가, 공무원 등이 참석해 주제 발표와 신규 원전 사업 추진 찬반 토론, 질의 응답의 순으로 진행된다.

영덕군이 주민설명회와 공개토론회 등 주민 의견수렴을 위한 다중적 소통 프로그램을 운영하는 데는 김광열 군수의 '신규 원전 유치 과정에서 제기되는 주민들의 다양한 의견을 전수 수용해 군정의 신뢰도를 높이고, 특히 원전 유치 관련 찬반 의견을 가감 없이 수렴해 주민 통합의 계기를 이끌어내겠다'는 강한 의지가 반영됐다는 평이다.

실제 김 군수는 '신규 원전 유치'를 영덕의 미래 먹거리 전략으로 선택하면서 "유치 과정에서 내재된 주민 갈등을 공론화해 주민 통합을 이끌어내겠다"고 강조해 왔다.

김 군수의 이러한 의지에는 '신규 원전 유치'가 '자율 유치 방식'인데다가 원전 유치에 나선 타 지자체와의 경쟁에서 우위를 점유하기 위해서는 주민 전체의 의사 결집 등 '주민 수용성'이 무엇보다 중요하다는 판단이 깔려 있는 것으로 풀이된다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 12일 오후 경북 영덕군 영해면사무소 2층 회의실에서 열린 '영덕 신규원전 유치 관련 주민설명회'. 주민설명회는 11~13일까지 사흘간 영덕군 9개 읍면을 순회하며 진행된다.2026.03.12 nulcheon@newspim.com

영덕군은 오는 3월 30일로 예정된 '신규 원전2기 자율 유치 신청'에 앞서 지난 11일부터 9개 읍면을 순회하며 주민 설명회를 진행하고 있다.

주민 설명회는 13일 영덕읍을 끝으로 마무리된다.

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 12일 오후 경북 영덕군 영해면사무소 2층 회의실에서 열린 '영덕 신규원전 유치 관련 주민설명회'에서 한 주민이 질의하고 있다.2026.03.12 nulcheon@newspim.com

영덕군은 주민 설명회를 통해 인구 감소와 지방 소멸, 기후위기 극복 위해 선택한 '원전 유치'의 절박성을 설명하고 신규 원전 유치에 따른 인구유입과 세수확충 등에 따른 지역경제 활성화 비전 등을 제시했다.

특히 현재 다수의 원전이 가동되고 있는 울진군과 경주시 등 동해안권 원전 소재지의 경제 구조를 상세히 제시하고, 가동 중인 원전 지역의 운영 사례 등을 들며 원전 안전성에 대한 우려 해소에 주력하고 있다.

앞서 영덕군은 지난 2월 9일부터 10일까지 2개의 여론조사 기관에 의뢰해 '원전 유치' 관련 군민 여론조사를 진행하고 같은 달 24일, 영덕군의회의 '신규 원전건설 유치 동의'를 얻어 '신규 원전 유치 추진'을 공식 발표했다.

당시 여론 조사에서 영덕군민 86.18%가 '원전 유치'에 찬성 의사를 표명했다.

또 영덕군의회는 의원 7명 전원 '찬성'으로 '신규원전 건설 유치 동의안'을 의결했다.

영덕군과 영덕군의회는 주민설명회와 공개토론회 등을 통해 강화한 주민 수용성과 절차적 민주성 등을 기반으로 오는 23일경 한수원에 '신규 원전 건설후보지 유치 신청'을 할 것으로 전해졌다.

nulcheon@newspim.com