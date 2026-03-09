삼성SDI, 인터배터리서 AI용 배터리 공개…"AI 상상을 현실로"

AI 데이터센터 전용 UPS·BBU 등 핵심 인프라 기술 과시
업계 최고 700Wh/L 각형 배터리 전시…차세대 기준 제시
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성SDI가 오는 11일 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에서 휴머노이드 로봇 등 '피지컬 인공지능(AI)'용 파우치형 전고체 배터리 샘플을 최초 공개한다. AI 데이터센터에 필수적인 초고출력 무정전 전원장치(UPS)와 배터리 백업 유닛(BBU), AI 기반 에너지저장장치(ESS) 화재 예방 소프트웨어 등 차세대 배터리 기술력도 대거 선보이며 시장 주도권 강화에 나선다.
삼성SDI는 이 같은 내용을 담은 전시 계획을 9일 밝혔다. 이번 전시에서 삼성SDI는 'AI thinks, Battery enables(AI의 상상, 배터리가 현실로)'를 슬로건으로 내걸고 참가업체 중 최대 규모의 공간을 조성한다. 특히 내년 하반기 양산을 목표로 개발 중인 전고체 배터리 기술력을 집중 소개한다. 로봇은 탑승 공간이 제한적이고 구동 시 순간적인 전력 피크가 발생해 고에너지 밀도와 고출력 성능이 필수적인데, 삼성SDI는 파우치형 전고체 배터리로 이를 충족하며 폼팩터 다변화에 나설 계획이다.
AI 데이터센터 인프라를 겨냥한 고출력 제품군도 전면에 배치한다. 실제 IT 기업의 데이터센터를 재현한 공간에는 각형 폼팩터에 리튬망간산화물(LMO) 소재를 적용해 공간 효율을 기존 대비 33% 높인 UPS용 배터리 'U8A1'이 전시된다. 이 제품은 정전 시 전력 공급은 물론 AI 전력 수요 급증 시 전력 품질을 안정화하는 기능을 갖췄다. 이와 함께 데이터 유실을 방지하는 BBU용 고용량 원통형 배터리도 처음 공개한다. 하부 벤트를 탑재해 안전성을 강화했으며 저장 대기시간을 50% 이상 늘린 것이 특징이다.
ESS 분야에서는 삼성배터리박스(SBB) 풀 라인업과 함께 AI 기반 화재 예방 소프트웨어 '삼성배터리인텔리전스(SBI)'를 최초 공개한다. SBI는 1400개 이상 사이트에서 수집한 데이터를 학습해 배터리 상태와 수명 등을 사전에 탐지하고 예측하는 건강진단 시스템이다. 아울러 '인터배터리 어워즈' 수상작인 700Wh/L 고에너지 각형 배터리도 전시한다. 이 제품은 단일 충전으로 800km 주행이 가능한 업계 최고 수준의 에너지 밀도를 구현했다.
삼성SDI 관계자는 "이번 전시에서 AI 시대의 모든 가능성을 삼성SDI의 배터리 기술로 완성하는 모습을 보여주고자 한다"며 "오랜 시간 축적해온 기술력을 기반으로 AI 시대에 걸맞는 고품질 배터리 솔루션을 제시할 것"이라고 말했다.
기타 전시 구역에서는 탭리스 기술을 적용해 작업 시간을 40% 단축한 전동공구용 원통형 배터리 시연과 신진 작가 엄재원 씨와의 콜라보레이션 작품 전시 등 다양한 볼거리가 제공될 예정이다.
aykim@newspim.com