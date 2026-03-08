"ESS 화재, AI가 먼저 잡는다"…삼성SDI, 예방 솔루션 공개

SBB 1.5에 우선 적용…ESS 안전 관리 기준 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성SDI가 인공지능(AI)을 활용해 에너지저장장치(ESS) 안전성을 높인 소프트웨어를 공개한다. 배터리 상태를 실시간 분석해 화재 등 잠재 위험을 사전에 감지하는 기술이다.
삼성SDI는 오는 11일부터 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026에서 ESS 화재 예방 소프트웨어 '삼성 배터리 인텔리전스(Samsung Battery Intelligence, SBI)'를 처음 공개한다고 8일 밝혔다.
SBI는 AI 기반 배터리 상태 진단 프로그램이다. 배터리 상태와 이상 징후를 분석한다. 문제 발생 가능성도 사전에 예측한다.
이 프로그램은 삼성SDI가 세계 1400여 개 ESS 사이트를 실시간 모니터링하며 축적한 데이터를 학습했다. 독자 알고리즘으로 배터리 수명과 출력 특성을 정밀 분석한다.
단순 데이터 분석에 그치지 않는다. 자체 개발한 상태 진단 지표를 적용했다. 노화 속도 편차와 출력 안정성 등 운영 품질을 정량 평가한다.
잠재적 이상 셀도 식별한다. 이상 징후 예측 결과를 포함한 배터리 건강 종합 의견도 제공한다. 고객은 사고 위험을 사전에 줄일 수 있다. 배터리 운영과 유지보수 비용 절감 효과도 기대된다.
최근 글로벌 에너지 시장에서는 ESS 안전 기준이 강화되는 흐름이다. 삼성SDI는 하드웨어 안전 기술에 소프트웨어 진단 기능을 결합해 안전 체계를 강화했다.
대표 기술인 모듈 내장형 직분사(Enhanced Direct Injection·EDI)와 열 확산 차단 기술(No Thermal Propagation)에 SBI를 추가했다. ESS 배터리 안전 관리 기준을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.
삼성SDI는 10월 국내 중앙계약시장 공급 예정인 'SBB(Samsung Battery Box) 1.5' 제품에 SBI를 우선 적용한다. 이후 SBB 전 제품군으로 확대할 계획이다. 이미 운영 중인 모델에도 적용을 지원할 방침이다.
삼성SDI 관계자는 "SBI는 국내외 수많은 현장에서 수집한 실전 데이터와 삼성SDI의 AI 기술이 결합된 결정체"라며 "차별화된 기술력을 바탕으로 고객에게 가장 안전하고 경제적인 에너지 솔루션을 제공해 글로벌 ESS용 배터리 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com