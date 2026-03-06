하동군, 화개벚꽃축제 웨딩 촬영 참가자 모집…예비부부 20팀

십리벚꽃길 웨딩 촬영 이벤트



[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 화개장터 벚꽃축제 기간 십리벚꽃길에서 웨딩 촬영 이벤트를 개최한다고 6일 밝혔다.

웨딩 촬영 이벤트 포스터[사진=하동군] 2026.03.06

군은 오는 27일부터 29일까지 사흘간 열리는 제27회 화개장터 벚꽃축제에 맞춰 28일부터 29일까지 이틀간 화개십리벚꽃길 차 없는 거리에서 웨딩 촬영 참가자를 모집한다.

화개십리벚꽃길은 예로부터 '혼례길목'으로 불리며 벚꽃 아래서 혼담을 나누면 백년해로를 맺는다는 전설이 전해진다. 군은 이를 활용해 예비부부와 연인들의 특별한 추억을 선사한다.

선정된 20팀(1일 10팀)은 전문 사진작가의 촬영과 고화질 보정 사진 5장을 제공받는다. 현장에서는 부케·베일 등 소품 대여가 가능하나 드레스와 정장은 참가자 준비다.

신청은 15일까지 하동군청 홈페이지 배너 구글폼으로 접수하며 사연과 희망 일자를 기재한다. 신청자가 많으면 조기 마감된다.

촬영 외 시간에는 일반 방문객도 포토존을 이용할 수 있다. 벚꽃 사진을 해시태그와 함께 SNS에 올리면 축제장에서 선물을 받는다.

화개장터 벚꽃축제는 27~29일 화개면 일원에서 공연과 체험 프로그램으로 상춘객을 맞는다.

news2349@newspim.com