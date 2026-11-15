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[APBC] 또 넘지 못한 일본의 벽...야구 대표팀, 한일전 13연패 수모

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  • 한국 대표팀은 15일 APBC 결승에서 일본에 1-5로 패했다
  • 김건우가 5회 3점 홈런을 허용했고 타선은 5안타에 그쳤다
  • 한국은 일본에 3회 연속 패하며 대회 3연속 준우승을 기록했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구가 또다시 일본의 벽을 넘지 못했다. 선발 김건우(SSG)가 5회 고비를 넘지 못했고, 타선마저 일본 마운드에 철저히 봉쇄당하면서 아시아프로야구챔피언십(APBC) 첫 우승의 꿈이 무산됐다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 APBC 결승전에서 일본에 1-5로 패했다. 한국은 2017년과 2023년에 이어 세 번째 대회에서도 일본에 패하며 3회 연속 준우승에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 야구 대표팀이 15일 열린 일본과의 APBC 결승전에서 1-5로 패배했다. [사진 = KBO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

반면 일본은 예선 3경기와 결승전까지 모두 승리하며 4전 전승으로 대회 3연패를 달성했다. 한국은 이번 대회 예선에서도 일본에 5-9로 패한 데 이어 결승전에서도 무릎을 꿇으며 양국의 전력 차이를 다시 한번 실감했다.

한일전 연패 기록도 이어졌다. 한국은 프로 선수들이 참가한 국제대회에서 일본을 상대로 13연패에 빠졌다. 2015년 11월 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승에서 일본을 4-3으로 꺾은 이후 약 11년 동안 승리를 거두지 못했다.

이번 대회에서 한국은 호주와 일본에 연달아 패하며 탈락 위기에 몰렸지만 마지막 대만전에서 6-4로 승리하며 극적으로 결승에 진출했다. 반면 일본은 대만과 한국, 호주를 차례로 제압하며 3전 전승으로 결승에 선착했다.

한국은 예선 일본전에서 홈런 두 방을 터뜨리며 4점 차를 따라잡는 저력을 보여줬다. 그러나 결승전에서는 일본 선발 다카하시 히로토의 구위에 압도당하며 좀처럼 공격의 활로를 찾지 못했다.

출발부터 아쉬웠다. 한국은 1회초 선두타자 김지찬(삼성)이 유격수 앞 내야안타로 출루하며 기회를 잡았지만 김도영이 3구 삼진으로 물러났다. 이어 김주원(NC)이 헛스윙 삼진을 당하는 동시에 김지찬이 2루 도루에 실패하면서 공격이 그대로 끝났다.

[서울=뉴스핌] 15일 열린 일본과의 APBC 결승전 선발로 출전한 SSG의 김건우. [사진 = KBO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

일본은 곧바로 홈런으로 응수했다. 1회말 김건우가 마사키 도모야와 무네야마 루이를 연달아 범타 처리했지만, 2사 후 니시카와 미쇼에게 좌월 솔로 홈런을 허용했다. 풀카운트에서 던진 시속 129㎞ 체인지업이 스트라이크존 가운데로 몰린 것이 화근이었다.

한국은 2회초 김휘집이 볼넷을 골라 출루했지만 후속타가 터지지 않았다. 3회에도 삼자범퇴로 물러나면서 일본 선발 다카하시를 좀처럼 공략하지 못했다.

반면 일본은 3회말 한 점을 추가했다. 선두타자 쇼지 유다이가 우전 안타로 출루한 뒤 2루 도루에 성공했고, 포수 조형우(SSG)의 송구 실책까지 겹치면서 무사 3루 기회를 잡았다. 김건우는 마사키를 삼진으로 돌려세웠지만 무네야마에게 좌중간 적시 2루타를 허용하며 0-2로 끌려갔다.

김건우는 이후 추가 실점을 막아내며 버텼다. 4회말에는 와타나베 세이야와 와타라이 류키를 연달아 뜬공으로 처리한 뒤 하세가와 신야를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 이날 첫 삼자범퇴 이닝을 만들었다.

그러나 5회말 승부의 추가 급격히 기울었다. 선두타자 고지마 다이가에게 우전 안타를 허용한 김건우는 쇼지의 희생번트를 처리하는 과정에서 1루 악송구를 범하며 무사 1, 2루 위기에 몰렸다.

[서울=뉴스핌] 야구 대표팀이 15일 열린 일본과의 APBC 결승전에서 1-5로 패배했다. [사진 = KBO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

여기서 일본의 해결사 마사키가 등장했다. 김건우는 풀카운트 승부 끝에 시속 145㎞ 직구를 던졌지만 공이 가운데로 몰렸고, 마사키는 이를 놓치지 않고 좌중간 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 순식간에 점수는 0-5로 벌어졌다.

김건우는 결국 성영탁(KIA)과 교체되며 마운드를 내려갔다. 최종 성적은 4이닝 6피안타(2피홈런) 1볼넷 5탈삼진 5실점(4자책점), 투구 수 91개였다.

김건우는 지난 12일 호주전에서 50구를 던진 뒤 이틀만 쉬고 결승전 선발로 나섰다. 4회까지 79구를 던지며 2실점으로 버텼지만 5회에도 마운드에 올랐다가 결정적인 3점 홈런을 허용했다. 짧은 휴식 기간과 투구 수를 고려하면 벤치의 교체 시점에도 아쉬움이 남았다.

한국 타선은 6회까지 득점권에 주자를 내보내지 못하며 고전했다. 다카하시의 빠른 공과 변화구에 타이밍을 맞추지 못했고, 5회에는 문정빈(LG)과 조형우가 연달아 삼진으로 물러나는 등 좀처럼 반격의 실마리를 찾지 못했다.

한국은 7회초에야 첫 득점을 올렸다. 1사 후 안현민(KT)이 좌익선상 2루타를 터뜨렸고, 김휘집(NC)의 유격수 땅볼 때 3루까지 진루했다. 이어 문정빈 대신 대타로 나선 안재석(두산)이 좌전 적시타를 때려내며 안현민을 홈으로 불러들였다.

하지만 추격은 거기까지였다. 한국은 8회초 일본의 두 번째 투수 이시다 유타로를 상대로 삼자범퇴로 물러났고, 9회초에는 선두타자 김도영이 우중간 2루타를 터뜨렸지만 후속타 불발로 추가 득점에 실패했다.

일본 선발 다카하시는 7이닝 4피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점으로 한국 타선을 압도했다. 총 87개의 공으로 7이닝을 책임지며 일본의 우승을 이끌었다. 한국은 이날 5안타에 그쳤으며, 안재석이 기록한 적시타가 유일한 득점이었다.

[서울=뉴스핌] 한국과 일본 야구 대표팀이 15일 오후 7시에 APBC 결승전을 치른다. [사진 = KBO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

한국 불펜은 제 몫을 다했다. 김건우에 이어 등판한 성영탁(KIA)과 조동욱(한화)이 각각 1이닝 무실점으로 버텼고, 최준용(롯데)도 0.2이닝을 실점 없이 막았다. 박정민(롯데) 역시 1.1이닝 무실점으로 경기를 마무리했지만 타선이 점수 차를 좁히지 못했다.

이번 대회에서 한국 마운드는 홈런에 유독 취약했다. 예선 3경기에서 9개의 홈런을 허용한 데 이어 결승전에서도 니시카와와 마사키에게 홈런 두 방을 얻어맞으며 4경기에서 총 11개의 피홈런을 기록했다.

특히 마사키는 한국 마운드의 천적이었다. 예선 3경기에서 4개의 홈런을 터뜨린 데 이어 결승전에서도 3점 홈런을 추가하며 대회 4경기 연속 홈런을 기록했다. 무네야마 역시 이날 적시 2루타를 포함해 2안타 1타점으로 일본 공격을 이끌었다.

한국은 결승전에서 공수 양면에 걸쳐 아쉬움을 남겼다. 3회 포수 조형우의 송구 실책과 5회 김건우의 악송구가 실점으로 이어졌고, 타선은 일본 투수진의 구위에 눌려 제대로 된 반격조차 펼치지 못했다.

주전 중견수 김지찬이 1회 도루 시도 과정에서 왼쪽 무릎에 통증을 느껴 4회 수비부터 교체되는 악재도 있었다. 다행히 초음파 검사 결과 뼈와 인대에 손상은 없는 것으로 확인됐지만, 한국은 경기 도중 리드오프를 잃는 변수까지 떠안았다.

결국 한국은 일본과의 전력 차이를 극복하지 못했다. 일본은 강력한 선발투수와 장타력을 앞세워 경기 초반부터 주도권을 잡았고, 한국은 선발의 조기 강판과 타선의 침묵 속에 무기력하게 무너졌다.

wcn05002@newspim.com

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