전국 광역 단체장 11월 16일 일정

AI 핵심 요약beta
- 16일 전국 광역단체장들이 간부회의와 본회의를 진행했다
- 대전시는 세계태양광총회 개회식과 AI 허브 협약식을 열었다
- 전북도는 전력계통 간담회와 명장 증서 수여식을 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
-간부회의 (08:30 종합상황실)
-전력계통 관련 간담 (11:00 회의실)
-전북특별자치도명장 증서.명패 수여식 (13:20 회의실)
-새만금 햄프산업클러스터 부스트업 세미나 (14:00 전북테크비즈센터)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의(09:00 다목적관)
-장항준 영화감독 토크콘서트(16:00 문화홀)
▲허태정 대전시장
-주간업무회의(8:30 대회의실)
-2026 제9회 대전 세계태양광총회 개회식(10:00 DCC1전시장)
-AI 허브 유치를 위한 업무협약식(14:00 대회의실)
▲조상호 세종시장
-세종시 환경교육 협의체 업무협약식(10:00 세종실)
-제32보병사단 숙소 세종품은채 준공식(14:00 제32사단)
-세종테크노파크 제2차 임시 이사회(15:30 집현실)
-빛의 위원회 기증식(17:40 빛의위원회청사)
▲박수현 충남지사
-실국원장회의(9:30 중회의실)
-스마트모듈러센터 기공식(14:00 아산)
-중앙부처 방문(16:00 정부세종청사)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-제5회 정례회 제2차 본회의(10:00 시의회 전남청사 본회의장)
-6·25전쟁 전몰군경 헌정패 전수식(14:30 정부광주지방합동청사)
-아시아문화중심도시 조성 2028 연차별 실시계획심의위원회(16:00 김대중컨벤션 센터)
▲이철우 경북도지사
-경북농협 조합장 간담회(10:00 농협 경북지역본부)
-대한민국시도의회의장협의회 2026년 제7회 임시회(16:00 스탠포드호텔 안동)
▲추경호 대구광역시장
-제32회 대구광역시장기 공무원 축구대회(08:00 강변축구장)
-간부회의(09:00 산격청사 대회의실)
▲추미애 경기도지사
-09:00 제395회 정례회 4차 본회의 / 도의회 본회의장
▲ 박찬대 인천시장
- 경인방송 인터뷰 (08:30 경인방송 스튜오)
▲전재수 부산시장
-공무국외출장(영국, 독일)
▲우상호 강원도지사(16일)
-통상업무
▲박완수 경남지사
-일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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