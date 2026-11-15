[프로농구] KCC, 허훈 위닝샷으로 가스공사 꺾고 5연승…LG도 KT에 극장승

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 부산 KCC가 무려 21점 차 열세를 뒤집는 극적인 역전승을 거두며 5연승을 질주했다. 창원 LG 역시 경기 종료 직전 아셈 마레이의 결승 득점에 힘입어 승리를 챙겼다.

KCC는 15일 부산 사직체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 대구 한국가스공사와의 홈 경기에서 80-77로 승리했다.

[서울=뉴스핌] KCC의 허웅(오른쪽)과 허훈이 15일 열린 가스공사와의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이로써 KCC는 파죽의 5연승을 달리며 7승 8패를 기록했다. 같은 날 수원 KT를 꺾은 LG와 함께 공동 6위에 자리했다. 반면 3연패에 빠진 한국가스공사는 6승 9패로 공동 8위로 내려앉았다.

KCC는 루이스 킹이 21점 4스틸로 공격을 이끌었고, 허웅이 19점 3어시스트로 힘을 보탰다. 숀 롱은 14점 13리바운드, 허훈은 10점 10어시스트로 나란히 더블더블을 작성했다. 특히 허훈은 경기 종료 3초 전 극적인 결승 득점과 추가 자유투까지 성공시키며 승리의 주인공이 됐다.

경기 초반은 한국가스공사의 일방적인 흐름이었다. KCC는 7-0으로 기분 좋게 출발했지만 김민규와 우동현, 샘조세프 벨란겔에게 연달아 외곽포를 허용하며 주도권을 빼앗겼다.

KCC는 1쿼터를 16-27로 뒤졌고, 2쿼터에는 케베 알루마와 라건아의 골밑 공격까지 막지 못하며 한때 21점 차까지 밀렸다. 전반 막판 허웅의 득점 인정 반칙과 숀 롱의 덩크로 추격했지만 34-47로 전반을 마쳤다.

그러나 후반 들어 완전히 다른 팀이 됐다. KCC는 지역방어를 앞세워 한국가스공사의 공격을 봉쇄했고, 상대의 야투 난조를 틈타 빠른 공격으로 반격에 나섰다.

허웅이 속공으로 연속 6점을 몰아넣으며 46-51까지 추격했고, 킹도 외곽포와 돌파 득점으로 힘을 보탰다. 특히 킹은 3쿼터에만 3점슛 2개를 포함해 14점을 폭발시키며 역전의 선봉에 섰다.

[서울=뉴스핌] KCC의 허훈. [사진 = KBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

KCC는 3쿼터 마지막 공격에서 킹이 역전 3점슛을 터뜨리며 59-58로 경기를 뒤집었다. 전반 한때 21점 차까지 벌어졌던 격차를 단 한 쿼터 만에 지워낸 것이다. KCC는 3쿼터에 한국가스공사를 11점으로 묶고 25점을 쏟아부었다.

4쿼터에는 치열한 역전극이 이어졌다. KCC는 경기 종료 1분 6초 전 허웅의 3점슛으로 74-72 리드를 잡았지만, 종료 32초를 남기고 벨란겔에게 3점슛 파울을 범했다. 벨란겔이 자유투 3개를 모두 성공시키면서 74-75로 다시 역전당했다.

이번에는 김훈이 해결사로 나섰다. 허훈의 패스를 받은 김훈은 수비수를 속이는 페이크 이후 3점슛을 성공시키며 종료 23초 전 77-75로 승부를 뒤집었다.

그러나 한국가스공사도 쉽게 물러서지 않았다. 알루마가 종료 9초를 남기고 골밑 득점을 성공시키며 77-77 동점을 만들었다.

마지막 순간 허훈이 승부를 결정지었다. 타임아웃 없이 공을 몰고 전진한 허훈은 과감하게 골밑을 돌파해 득점에 성공했고, 상대 파울까지 얻어냈다. 추가 자유투까지 침착하게 넣으면서 KCC는 80-77로 앞서갔다.

남은 시간은 단 3초였다. 한국가스공사는 마지막 공격에서 알루마가 동점 3점슛을 시도했지만 림을 외면했고, KCC는 극적인 대역전승을 완성했다.

한국가스공사는 김민규가 15점, 알루마가 14점 9리바운드, 라건아가 13점을 올리며 분전했지만 후반 집중력에서 밀리며 승리를 놓쳤다.

[서울=뉴스핌] LG의 마레이가 15일 열린 KT와의 경기에서 극장골을 넣은 뒤 팀원들에게 축하를 받고 있다. [사진 = KBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

한편 창원에서는 LG가 KT를 83-81로 꺾었다. LG는 7승 8패로 KCC와 공동 6위에 올랐고, KT는 6승 9패로 공동 8위에 머물렀다.

LG는 아치 굿윈이 27점 4리바운드 4어시스트로 공격을 이끌었고, 마레이가 16점 13리바운드 8어시스트로 활약했다. KT에서는 패리스 배스가 37점 11리바운드 5어시스트로 분전했다.

LG와 KT는 3쿼터까지 64-64로 팽팽하게 맞섰고, 4쿼터에도 치열한 접전을 이어갔다. 경기 종료 53.8초를 남기고 81-81 동점이 된 가운데 마지막 순간 마레이가 해결사로 나섰다.

마레이는 경기 종료 0.6초를 남기고 양준석의 패스를 받아 결승 플로터를 성공시키며 승부를 갈랐다. LG는 극적인 승리로 연패 위기를 벗어났고, KT는 3연패에 빠졌다.

wcn05002@newspim.com