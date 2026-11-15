[AI상보] 이정현 20점+5명 두 자릿수 득점, 소노 DB 꺾고 3연승

AI 핵심 요약beta
- 소노는 15일 DB를 89-83으로 꺾고 3연승을 달성했다.
- 이정현 등 6명이 두 자릿수 득점으로 고른 활약을 펼쳤다.
- DB는 경기 막판 추격했지만 엘런슨의 슛이 빗나가 패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노가 이정현 등 선수들의 고른 활약에 힘입어 원주 DB를 꺾고 3연승을 거뒀다.
소노는 15일 고양 소노아레나에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 DB에 89-83으로 이겼다. 최근 3경기를 모두 잡은 소노는 7승9패로 9위에서 중위권으로 올라섰다. 홈 3연패도 끊었다. DB는 8승7패를 기록했다.
DB는 이유진 등 큰 신장의 수비수를 이정현에게 붙여 외곽슛 기회를 줄였다. 이정현이 1쿼터에 시도한 야투 3개 모두 빗나갔지만, 정희재가 3점슛 2개를 포함해 10점을 넣었다. 케빈 켐바오도 9점과 4어시스트를 올리며 소노의 30-17 리드를 이끌었다.
2쿼터에는 이정현과 스카티 제임스의 일시 대체 선수 올루페미 올루조비가 각각 6점을 보태 전반 점수를 51-35로 벌렸다.
3쿼터 한때 21점까지 밀린 DB는 이선 알바노와 이용우의 외곽포로 반격했다. 이용우가 4쿼터 초반에도 득점을 이어가면서 격차를 6점 차로 줄었다. 하지만 소노는 이정현과 정희재의 3점슛으로 다시 77-65까지 앞서갔다.
DB는 헨리 엘런슨과 이윤기의 득점으로 경기 종료 직전 83-87까지 따라붙었다. 종료 37.5초 전 자니 오브라이언트의 패스 실책으로 DB에 공격권이 넘어갔으나, 엘런슨의 중거리슛이 빗나가 소노의 승리로 막을 내렸다.
소노 에이스 이정현이 20점으로 팀내 가장 많은 득점을 기록했다. 켐바오가 17점, 올루조비와 오브라이언트가 나란히 14점을 기록했다. 정희재(13점)와 김진유(10점)까지 6명이 두 자릿수 득점을 기록하며 고르게 활약했다.
DB에서는 엘런슨이 26점 11리바운드, 알바노가 21점 9어시스트를 기록했지만 패배로 빛을 잃었다.
iaspire@newspim.com