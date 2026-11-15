피겨 김유재, 시니어 GP 4차 쇼트 3위…첫 메달 기대감

AI 핵심 요약beta
- 김유재가 15일 시니어 그랑프리 4차 대회 쇼트프로그램에서 3위에 올랐다
- 트리플 악셀을 성공시키며 총점 73.92점으로 첫 메달 가능성을 높였다
- 윤아선은 7위, 유영은 8위로 16일 프리스케이팅에서 순위 도약을 노린다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 피겨스케이팅의 차세대 간판 김유재(수리고)가 시니어 그랑프리 첫 메달을 정조준했다.
김유재는 15일(한국시간) 미국 워싱턴주 에버렛의 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 4차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 42.71점, 예술점수(PCS) 31.21점을 합산해 총점 73.92점을 받았다. 출전 선수 중 3위에 오른 김유재는 1위 나카이 아미(일본·82.20점)와는 8.28점, 2위 알렉산드라 이그나토바(러시아 출신 개인중립선수·74.24점)와는 불과 0.32점 차를 기록하며 시상대 입상 가능성을 높였다.
올 시즌 시니어 무대에 데뷔한 김유재는 첫 출전 대회였던 그랑프리 2차 대회에서 7위에 머물렀다. 하지만 이번 대회 쇼트프로그램에서는 고난도 점프를 앞세워 단숨에 메달권으로 치고 올라갔다.
연기의 백미는 첫 과제인 트리플 악셀이었다. 김유재는 공중에서 세 바퀴 반을 도는 필살기를 깨끗하게 착지해 기본점수 8.00점에 수행점수(GOE) 1.83점을 챙겼다. 이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서는 연결 동작에서 중심축이 흔들리며 회전수 부족(언더로테이티드) 판정을 받았지만 더 이상의 실수는 없었다.
일본의 나카이 아미가 트리플 악셀을 앞세워 개인 최고점인 82.20점으로 1위에 올랐고, 2022 베이징 동계올림픽 은메달리스트 출신인 이그나토바(개명 전 알렉산드라 트루소바)가 74.24점으로 2위를 차지했다.
함께 출전한 윤아선(경희대)이 67.13점으로 7위, 유영(경희대)이 65.60점으로 8위에 자리하며 프리스케이팅에서의 순위 도약을 노린다. 김유재를 비롯한 한국 선수들은 오는 16일 오전 열리는 프리스케이팅에서 메달 사냥에 나선다.
psoq1337@newspim.com