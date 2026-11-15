[LPGA] 최혜진, 1타차 단독 2위…윤이나 단독 4위·유해란 공동 5위

디 안니카 3R...한국 선수 3명 톱5 진입

코리안 군단 16일 시즌 7승 합작 정조준

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 골프가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전 직전 대회에서 리더보드 최상단을 점령했다. 밤사이 기온이 뚝 떨어지고 강풍까지 불어닥쳐 대다수 선수가 타수를 줄이는 데 애를 먹었지만 최혜진이 생애 첫 우승의 문턱에 다시 섰고 윤이나와 유해란도 톱5에 진입해 우승 경쟁에 뛰어 들었다. 이들은 16일 한국 선수 시즌 7승에 도전한다.

최혜진은 15일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)에서 열린 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러) 3라운드에서 버디 3개, 보기 3개를 묶어 이븐파 70타를 적어냈다. 중간 합계 12언더파 198타를 기록한 최혜진은 단독 선두 린디 던컨(미국·13언더파 197타)을 1타 차로 바짝 추격하며 단독 2위에 자리했다.

최혜진은 1번과 2번홀 연속 보기에 이어 5번홀까지 보기 3개를 쏟아내며 흔들렸다. 이후 버디 4개를 솎아내며 잃었던 타수를 모두 만회했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

최대 고비는 마지막 18번홀(파4·430야드)이었다. 호수 바로 앞에 핀이 꽂힌 까다로운 홀에서 최혜진의 두 번째 샷이 훅이 나며 그린을 놓쳤다. 첫 번째 칩샷마저 짧아 네 번 만에 공을 그린에 올렸다. 더블보기 위기였지만 약 2m 거리의 보기 퍼트를 침착하게 성공시켰다.

최혜진은 KLPGA 투어에서 아마추어 2승을 포함해 통산 11승을 거뒀지만 LPGA 투어에서는 유독 우승과 연이 없다. 그동안 준우승만 9번(모든 LPGA 투어 주관 대회 기준) 기록했다. 올해도 25개 대회에 출전해 준우승 3차례를 포함해 톱10에 7번 이름을 올렸다. 최근 3개 대회에서도 두 차례 연속 2위, 직전 대회 9위로 상승세가 뚜렷하다. 16일 최종 라운드 18홀은 최혜진에게 '우승 없는 최고 선수'라는 꼬리표를 떼어낼 절호의 기회다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윤이나. [사진=LPGA] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

윤이나는 버디 4개와 보기 3개로 1언더파 69타를 치며 중간 합계 10언더파 200타로 단독 4위에 올랐다. 선두와 3타 차에 불과해 최종일 역전 우승을 노려볼 수 있는 위치다.

이날 유해란의 반등은 눈부셨다. 지난 10월 메이뱅크 챔피언십 프로암 도중 입은 손가락 부상 여파에도 출전한 유해란은 이날 보기 없이 버디만 5개를 잡아내는 무결점 플레이를 펼쳤다. 출전 선수 중 가장 좋은 5언더파 65타(데일리 베스트)를 몰아친 유해란은 중간 합계 9언더파 201타를 기록, 전날 공동 31위에서 공동 5위로 26계단이나 수직 상승했다.

유해란은 경기 후 "바람이 불고 그린이 단단해 공을 세우기 힘들었다. 바람과 맞서기보다 이용하려 했고, 쉽게 파를 세우는 데 집중한 전략이 통했다"고 밝혔다. 이어 까다로운 플로리다 특유의 버뮤다 잔디에 대해서는 "모든 퍼트마다 올해 '올해의 캐디상'을 받은 캐디 마틴 보젝과 잔디 결을 상의했다"며 공을 돌렸다. 부상 부위에 대해서도 "1, 2라운드와 달리 오늘은 통증이 거의 없어 골프에만 집중할 수 있었다"며 최종 라운드 선전을 예고했다. 올 시즌 메이저 2승을 포함해 톱10에 9차례 오른 유해란은 시즌 3승에 도전한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란. [사진=LPGA] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

고진영이 2타를 줄여 합계 6언더파 204타로 공동 14위까지 올라섰고 강민지도 1언더파를 보태 공동 18위(5언더파 205타)에 자리했다. 김아림은 공동 22위(4언더파 206타), 임진희는 공동 30위(2언더파 208타), 이정은은 공동 43위(1언더파 209타)로 3라운드를 마쳤다.

한국에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 우승자 요시다 유리(일본)가 11언더파 199타로 단독 3위에 포진했고, 전날 공동 선두였던 카를로타 시간다(스페인)는 5타를 잃으며 세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)와 함께 공동 8위(7언더파 203타)로 밀려났다.

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