동작·영등포·은평구, 당일 비상수송차량 운영·대중교통 집중 배차

강동구, 시험장 인근 공사·생활소음 관리…수험생 집중 환경 조성

중랑·서초구, 정시 지원전략 설명회…수능 성적 분석·합격선 예측

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 서울 자치구들이 수험생 지원을 위한 종합대책 마련에 나섰다. 시험 당일 수험생들의 원활한 이동을 위해 비상수송차량을 투입하고 대중교통 운행을 확대한다.

시험장 주변 소음 관리와 교통 통제를 진행하고 정시 지원전략 설명회를 열어 수험생들의 대학 입시 준비를 지원한다.

15일 자치구 등에 따르면 동작구는 구청에 '교통지원대책본부'를 설치하고 실시간 교통상황과 돌발 상황에 즉각 대응한다. 수능 당일 지각 우려 수험생을 수송 지원한다. 시험 당일 오전 6시부터 9시까지 청소년지도협의회, 자율방범대 등과 함께 주요 교차로 및 지하철역에 긴급 수송 차량을 배치한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 시험지를 살펴보고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

또 같은 시간대 마을버스와 관내 법인 택시의 집중 운행을 요청한다. 시험장 주변 현장 주차 지도를 강화한다. 수험생의 이동이 집중되는 입·퇴실시간(6시~9시, 17~18시)을 대비해 시험장 반경 2㎞ 이내 주요 도로의 주정차 특별 단속도 실시한다.

영등포구도 '교통대책상황실'을 마련하고 수능 교통대책 관리에 집중한다. 수험생 입실 시간대인 오전 6시부터 8시 10분까지, 퇴실 시간대인 오후 6시부터 9시까지 마을버스 운행 간격을 단축한다. 이를 위해 해당 시간대 운수종사자의 휴식시간을 최소화하도록 협조를 요청할 방침이다.

마을버스 운수종사자를 대상으로 사전교육도 실시한다. 차량 전면에 수능 관련 안내문을 부착하고 시험장 경유 시 안내방송을 실시하도록 하는 한편, 경적 사용과 급출발·급제동 등 소음을 유발하는 행위를 자제하도록 요청한다. 시험 당일 시험장에 지원 인력 총 94명을 배치해 수험생 차량의 진출입을 관리하고 하차 후 차량 회차를 유도한다.

은평구도 '특별교통대책' 상활실을 운영한다. 수능 당일 시험장 주변 10개 지점에서 무료 비상수송차량 11대를 운행한다. 또 마을버스 11개 노선·41대를 집중 배차한다. 시험장 주변 등 16곳에서 교통질서 계도를 진행한다. 시험장 200m 이내 차량을 통제하고 불법 주·정차를 단속한다.

강동구는 수험생들의 시험 집중을 위해 시험장 주변 소음 관리에 힘쓴다. 항공기 비행 소음 및 생활 소음을 관리한다. 시험장 인근 공사장에서 장비 사용을 자제할 것을 요청하고 차량 운행 중지도 권고한다. 근처 공공시설물의 보수공사 등 작업을 중지시키고 공원 야외 행사 등 소음이 발생할 수 있는 요소를 선제적으로 차단한다.

중랑구는 정시로 대학에 지원할 수험생들을 위해 정보를 제공한다. 다음달 18일 중랑구청 지하대강당에서 '2027학년도 정시 지원전략 설명회'를 개최한다. 임성호 종로학원 대표이사가 2027학년도 수능 성적 분석 및 정시 지원 전략에 대한 강연을 진행한다. 또 정시 군별 지원 전략 참고표와 분석 자료집이 제공된다.

서초구는 수능 이틀 뒤인 21일 오전 10시 서초구청 2층 대강당에서 '2027학년도 대입 정시 지원전략 설명회'를 연다. 임성호 종로학원 대표이사와 장문성 종로학력개발원장이 강의에 나선다. 수험생들은 정시 합격선 예측과 대학별 지원전략을 확인할 수 있다.

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