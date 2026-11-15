!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 수용률 20.2%…서울·지방 격차 11.3%p

행복기숙사 5만명 규모 지원…월 26만~30만원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국교육개발원은 전국 대학의 기숙사 수용률이 올해 20.2%로 집계됐지만 서울은 13.1%에 그치는 등 지역별 격차가 여전하다고 15일 밝혔다.

두 기관이 발간한 '데이터로 읽는 우리 교육' 제18호에 따르면 전국 대학 기숙사 수용률은 2010년 15.4%에서 올해 20.2%로 4.8%포인트 상승했다. 같은 기간 기숙사 수용인원은 32만8566명에서 40만2095명으로 증가했다.

2026년 지역별 대학 기숙사 수용률과 서울 대학가 원룸·행복기숙사 월평균 주거비 비교. [AI 일러스트=챗GPT]

다만 수용률은 2022년 21.9%를 기록한 뒤 4년 연속 하락했다. 외국인 유학생 증가 등으로 재학생이 늘어난 반면 기존 3~4인실을 1~2인실로 전환하면서 수용인원이 줄어든 영향이다.

지역별 차이도 컸다. 올해 지방권 기숙사 수용률은 24.4%였지만 경기·인천은 17.5%, 서울은 13.1%에 머물렀다. 서울과 지방권의 격차는 11.3%포인트에 달했다.

국공립대 수용률은 27.1%로 사립대 18.6%보다 8.5%포인트 높았다. 일반대학은 21.7%, 전문대학은 14.2%로 조사됐다.

주거비 부담은 확대됐다. 자료에 인용된 부동산 플랫폼 다방 조사에 따르면 올해 7월 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 평균 월세는 62만5000원으로 전년보다 7.6% 올랐다. 평균 관리비까지 합하면 한 달 주거비는 70만9000원으로 1년 새 5만3000원 증가했다.

정부는 대학생의 주거 부담을 낮추기 위해 공공기금을 활용한 행복기숙사 건립을 지원하고 있다.

2012년부터 올해 9월까지 사학진흥기금 1조4328억원을 지원해 총 77개 사업에 5만2220명 규모의 기숙사 공급을 추진했다. 이는 사업 협약상 수용규모로 실제 입주인원과는 차이가 있다.

행복기숙사는 대학 부지에 짓는 사립형과 여러 대학 학생이 함께 이용하는 연합형, 기존 건물을 활용하는 기숙사형 청년주택 등으로 나뉜다.

올해 전국 월평균 기숙사비는 사립형 26만3700원, 연합형 30만5100원으로 서울 대학가 원룸 주거비의 절반에 못 미쳤다.

내년에는 아주대 990명, 인하대 1810명 규모의 사립형 행복기숙사와 서울과기대 1020명, 인천대 816명 규모의 연합형 행복기숙사 등이 개관할 예정이다.

사회적 배려 대상자의 입주 비중도 2021년 21.4%에서 지난해 37.3%로 높아졌다. 기초생활수급자와 차상위계층, 장애학생 등에게 우선 입주 기회를 제공하고 있다.

한국사학진흥재단은 기숙사 정보를 통합 검색할 수 있는 모바일 앱 '긱사'도 운영한다. 대학명이나 지역명으로 기숙사를 검색하고 호실 유형별 비용과 시설을 비교할 수 있다. 향후 입퇴사 신청과 공실 정보 연계 등의 기능도 확대할 계획이다.

jane94@newspim.com