[프로야구] 삼성 구자욱, 해외 에이전트 선임 완…우승 후 너스레 아니었다

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 구자욱이 해외 에이전트까지 선임을 완료했다.

메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com) 마크 파인샌드 기자는 13일 개인 SNS에 "한국시리즈(KS·7전 4선승제) MVP에 선정된 구자욱이 MLB 진출을 위해 마코 코퍼레이션 재런 롱을 에이전트로 선임했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성 구자욱이 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO리그 한국시리즈 5차전에서 12-1로 이겨 KS 우승을 확정짓고 시리즈 MVP에 올랐다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

재런 롱은 뉴욕 양키스, 워싱턴, 애리조나 산하 마이너리그를 거친 후 지난 2019년 현역에서 은퇴했다. 이후 유명 해외 에이전트인 보라스 코퍼레이션에서 경력을 쌓았다. 현재는 개인 회사를 차린 후 애리조나 주 스코츠데일을 기반으로 활동 중이다.

구자욱은 올 시즌 114경기 타율 0.371, 156안타(15홈런) 102타점 88득점을 기록했다. 정규시즌 타격왕에 오른 구자욱은 삼성의 한국시리즈(KS·7전 4선승제)에서 부상에도 불구하고 5경기 타율 0.500, 10안타(1홈런) 6타점 5득점을 기록했다.

삼성은 구자욱의 활약에 힘입어 KT에 4승 1패로 KS 우승을 확정했다. 햄스트링 부상에도 뜨거운 타격감과 투혼의 주루를 보여준 구자욱은 KS MVP에도 선정됐다.

KS 우승 후 구자욱은 인터뷰에서 "나는 에이전트가 없어서 혼자 협상해야 한다. 사실 많은 생각을 해야할 거 같다"며 "혹시 나도 원태인처럼 보고 계신 해외 에이전트가 있으면 연락을 주길 바란다. 나도 미국 무대에 도전해보고 싶다"고 밝혔다.

삼성 구자욱이 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO 한국시리즈 5차전 득점을 기록해 포효하고 있다. [사진=삼성 라이온즈]

구자욱은 올 시즌을 마치고 프리에이전트(FA) 자격을 얻는다. KBO 10개 구단 뿐만 아니라 해외 구단과도 접촉이 가능하다. 게다가 해외 에이전트도 선임했다.

물론 구자욱의 해외 진출이 확실시되는 것은 아니다. 만 34세라는 적지 않은 나이가 구단에게는 부담스러울 수밖에 없다. 하지만 그와 동시에 포스팅과 달리 이적료를 주지 않아도 된다는 것은 매력적이다.

만약 구자욱의 해외 진출이 성사되면 이번 스토브리그의 최대 변수가 될 전망이다. 원 소속팀인 삼성 외에도 복수의 구단이 구자욱을 영입하기 위해 실탄을 장전하고 있다는 소문이 나오고 있다. 초대형 계약이 유력한 구자욱의 행동 하나하나에 눈길이 쏠린다.

willowdy@newspim.com