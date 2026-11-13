[핌in대구] 소노 연승 이끈 '하이퍼 가드' 이정현 "'미라클 런' 순간 다시 올 것"

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=84-84에서 고양 소노의 마지막 4점은 모두 이정현의 손에서 나왔다. 수비에선 골밑으로 향하던 대구 한국가스공사 케베 알루마의 진로를 막아 공격자 파울도 끌어냈다. 이정현이 승부처 공수에서 활약하며 팀에 귀중한 승리를 안겼다.

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=소노 이정현이 13일 대구 가스공사 원정에서 결정적인 득점 후 포효하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

소노는 12일 대구체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그에서 가스공사를 88-87로 꺾었다. 이정현은 34분 48초 동안 31점 3리바운드 6어시스트를 올렸다. 특히 승부처에서의 활약이 빛났다. 왜 자신이 에이스인지 보여줬다.

이정현은 경기 뒤 알루마의 돌파를 막아선 순간을 떠올렸다. 그는 "솔직히 덩치 큰 외국인 선수가 대시하면 무섭긴 하다. 하지만 이기기 위해서는 해야 한다"면서 "공격자 파울을 받기 위한 좋은 기회여서 파울을 얻었다"고 돌아봤다.

소노는 부산과 창원에서 접전 끝에 패하는 등 경상권 원정 4경기를 2승 2패로 마쳤다. 이정현은 "앞선 경기에서 놓친 승리가 줄곧 마음에 걸렸다"면서 "KCC전 위닝샷 경기 빼고는 접전에서 다 졌다. 스트레스를 받긴 했지만 어떻게 해야 이겨낼 수 있을지 생각하게 만들었다"고 돌아봤다.

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=소노 이정현이 13일 대구 가스공사 원정에서 자니 오브라이언트와 하이파이브를 하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

이번 시즌 새로 합류한 자니 오브라이언트도 이정현의 열정 파트너다. 이정현은 "2대2 공격에 상대가 수비수를 맞바꾸면, 각자 자신에게 붙은 수비수와의 매치업을 살피며 경기하고 있다. 초반 그런 상대 수비에 고전했지만 경기를 거치며 적응했다"면서 "오브라이언트와 뛰는 게 거의 게임하는 것 같다. 나와 오브라이언트 두 선수 모두 미스매치를 공략할 수 있는 플레이가 있어 즐기며 한다. 상대 다양한 수비에 공략법을 찾아가는 게 재밌다 NBA 2K 게임 하듯이 어떻게 이겨낼지 생각하는 게 너무 재밌다"고 밝혔다.

최근 가드로 경기 조율 부담을 덜어주고 있는 조석호 얘기도 빼놓지 않았다. 이날 경기 종료 16초 전 조석호가 U파울을 범하며 연장까지 갈 뻔 했다. 이정현은 "'팀 파울인데 왜 파울을 했냐'고 농담도 해줬다. 평소 코트에서 (조)석호와 이야기를 많이 나누는 덕에 호흡이 잘 맞는다. 요즘 열심히 하는 모습을 보면 대견하다"고 말했다.

[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=소노 이정현이 12일 대구 가스공사전 승리를 이끈 뒤 인터뷰에 응하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.13 iaspire@newspim.com

소노는 2연승을 거두긴 했지만 아직 8위(6승8패)에 머무르고 있다. 이정현도 "이기긴 했지만 아직 하위권에 있다. 더 많은 경기를 이겨야 한다"면서 "경기력이 올라오면 작년에 보여줬던 미라클 런과 같은 순간이 올 것이라 생각한다. 그 순간을 위해서 차근차근 준비하고 있고, 언제가 될지 알 수 없지만 경기 내에서 최선을 다하면서 한 경기 한 경기 이길 것"이라고 다짐했다.

iaspire@newspim.com