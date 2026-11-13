인천시, 백령공항·장봉도~모도 연도교 건설 속도…박찬대, 정부에 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 13일 백령공항·장봉도~모도 연도교 조기 추진을 정부에 요청했다
- 박찬대 시장은 두 사업의 타당성·예비타당성조사 연내 통과를 건의했다
- 백령공항은 총사업비 3913억원, 연도교는 1085억원 규모로 알려졌다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 백령공항과 장봉도~모도 연도교 건설이 빠른 시일 내에 이뤄질 수 있도록 정부에 지원을 요청했다.
인천시는 백령공항 건설사업의 타당성재조사와 장봉도~모도 연도교 건설사업의 예비타당성조사가 연내 통과될 수 있도록 정부에 협조를 요청했다고 13일 밝혔다. 박찬대 인천시장은 전날 박홍근 기획예산처 장관을 만나 두 사업의 추진 필요성과 도서지역의 특수한 교통 여건을 설명하고 조속한 조사 통과를 건의했다고 인천시는 설명했다.
백령공항은 옹진군 백령면 솔개지구 일대 81만㎡ 부지에 소형공항을 건설하는 사업이다. 2022년 예비타당성조사를 통과했지만 항공기 이착륙 안전성 확보를 위한 설계 변경 등으로 총사업비가 당초 2018억 원에서 3913억 원으로 늘어나면서 2024년 9월부터 타당성재조사가 진행되고 있다.
장봉도~모도 연도교는 옹진군 북도면 장봉도와 모도 일대를 연결하는 길이 1.8㎞ 왕복 2차로 해상교량으로 총사업비는 1085억 원이다. 지난해 예비타당성조사 대상 사업에 선정돼 현재 조사가 진행 중이다.
연도교가 건설되면 북도면의 신시도모와 장봉도 4개 섬이 연결돼 섬 주민들의 육지 접근성이 개선되고 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 예상된다.
박 시장은 "두 사업은 단순한 교통시설 확충을 넘어 섬 주민의 이동권과 안전을 보장하고 지역 간 균형발전을 실현하는데 필요한 현안"이라며 "지역의 특수성과 사업 필요성이 충분히 반영되도록 관계부처와 협의하겠다"고 말했다.
인천시는 중앙정부와 협의를 이어가며 두 사업의 조사 통과와 후속 절차에 속도를 낼 계획이다.
hjk01@newspim.com