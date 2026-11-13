도시철도 비상 레버 돌리고 차량 훔친 외국인 긴급체포

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 13일 도시철도 비상 레버로 열차를 멈춘 외국인을 체포했다
- A씨는 12일 역 인근 차량을 훔쳐 음주 상태로 약 14㎞ 달아났다
- 경찰은 A씨를 철도안전법 위반과 절도 등 혐의로 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 도시철도 운행 중 비상 레버를 작동시켜 열차를 멈춘 뒤 인근 주차 차량을 훔쳐 달아난 외국인이 경찰에 붙잡혔다.
부산진경찰서는 철도안전법 위반과 절도, 도로교통법상 음주측정거부 혐의로 외국인 A(20대)씨를 긴급 체포해 조사 중이라고 13일 밝혔다.
A씨는 12일 오후 11시30분께 부산도시철도 1호선 열차 안에서 동매역을 운행하던 중 비상 레버를 돌려 열차 운행을 중단시킨 혐의를 받는다.
이후 현장을 빠져나온 A씨는 같은 날 오후 11시35분께 동매역 인근 소방서 주차장에 세워진 차량을 훔쳐 달아났다.
A씨는 훔친 차량을 몰고 부산진구 개금삼거리 인근까지 약 14㎞를 이동했다. 당시 A씨는 술을 마신 상태였던 것으로 확인됐다.
경찰은 13일 오전 2시46분께 음주운전 의심 신고를 접수하고 현장에 출동해 A씨를 검거했다.
A씨는 경찰의 음주 측정 요구에도 응하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사 중이다.
psj9449@newspim.com