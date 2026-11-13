[MLB] HOU 알바레스·CHC 크로우-암스트롱, '만장일치' MVP 수상

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=휴스턴 요르단 알바레스와 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 만장일치로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 양대 리그 최우수선수(MVP) 영예를 안았다.

메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)은 13일(한국시간) "미국야구기자협회(BBWAA) MVP 투표 결과 알바레스와 크로우-암스트롱이 1위 표 30표를 석권해 420점으로 경쟁자들을 멀리 따돌리고 양대 리그 MVP에 선정됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 요르단 알바레스와 시카고 컵스 피트 크로우 암스트롱이 13일(한국시간) 만장일치로 MVP에 선정됐다. [사진=MLB] 2026.11.13 willowdy@newspim.com

지난 12일 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러와 밀워키 제이컵 미저로우스키가 역시 만장일치로 양대 리그 최고 투수에게 주는 사이영상을 받은 데 이어 MVP마저 예외 없는 만장일치 수상자가 탄생했다. 엠엘비닷컴은 한 시즌에 MVP와 사이영상 수상자가 모두 만장일치로 뽑힌 건 이번이 처음이라고 설명했다.

아메리칸리그(AL) MVP를 받은 알바레스는 올 시즌 158경기 타율 0.316, 179안타(42홈런) 106타점 105득점을 기록했다. 타율(0.316), 출루율(0.432), 장타율(0.601) 리그 1위를 찍고 홈런 2위(42개), 타점 2위(106개)에 오르며 타격 전 지표에서 압도적인 성적을 보여줬다.

알바레스는 1994년 제프 배그웰, 2017년 호세 알투베에 이어 이 상을 받은 세 번째 휴스턴 선수다.

알바레스는 전날 열린 MLB 시상식에서 AL 행크 애런상, 에드가 마르티네스 최우수 지명타자상과 AL 올해의 재기선수상을 받았다. 이날 MVP까지 품에 안으며 최고의 시즌을 완성했다.

AL MVP가 만장일치로 뽑힌 건 역대 14번째이며, 알바레스는 양대 리그에서 4번 MVP의 영예를 안은 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에 이어 지명 타자로는 두 번째로 MVP를 품에 안았다.

[미국 일리노이 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 미국 피트 크로우-암스트롱이 18일(한국시간) 미국 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 화이트삭스와 경기 중 10회 승부치기 상황에서 끝내기 2점 홈런을 기록했다. 이 홈런으로 크로우-암스트롱은 두 시즌 연속 30-30클럽에 가입했다. 2026.08.18 willowdy@newspim.com

내셔널리그(NL) MVP를 받은 크로우-암스트롱은 올 시즌 162경기 타율 0.280, 175안타(45홈런) 107타점 119득점을 기록했다. 리그 홈런 공동 1위(45개), 타점 3위(107개), 장타율 1위(0.570), 도루 2위(41개)에 올랐다.

크로우-암스트롱은 올 시즌 40홈런-40도루를 기록했는데 컵스 선수로는 처음이다. 게다가 2006년 알폰소 소리아노, 2024년 오타니 쇼헤이에 이어 한 시즌 45홈런, 40도루, 302루타 이상을 기록한 세 번째 선수가 됐다.

컵스 출신 선수로는 통산 9번째로 MVP로, 크로우-암스트롱에 앞서 1935년 개비 하트넷, 1945년 필 카바레타, 1952년 행크 사우어, 1958~1959년 어니 뱅크스, 1984년 라인 샌드버그, 1987년 앤드레 도슨, 1998년 새미 소사, 2016년 크리스 브라이언트가 MVP를 받은 바 있다.

한편 2024~2025년 2년 연속 양대 리그 MVP를 차지했던 저지와 오타니는 올해 MVP에서 낙방했다. 저지는 종아리 부상 여파로 후보에 오르지 못했다. 오타니도 각종 부상 여파로 BBWAA 투표에서 2위(264점)에 그쳤다.

willowdy@newspim.com