'고독한 미식가' 남도 한상 알린다.

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 13일 마츠시게 유타카 출연 남도 미식 다큐 제작을 밝혔다.
- 다큐는 6개 시군 전통시장과 노포에서 남도 음식과 명인 문화를 조명한다.
- 제작물은 12월 16일 일본 방송과 유튜브에서 공개될 예정이다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 일본 인기 드라마 '고독한 미식가'의 주연 배우 마츠시게 유타카를 내세워 남도 음식의 매력을 일본 전역에 알린다.
전남광주통합특별시는 13일 일본 관광객 유치를 위해 마츠시게 유타카가 출연하는 남도 미식 특집 다큐멘터리를 제작한다고 밝혔다.
이번 다큐멘터리는 남부권 광역관광 개발사업인 '2026년 명가·명인 연계 남도한상 상품화' 사업의 하나로 추진된다.
단순한 맛집 소개에서 벗어나 제철 식재료와 음식 명인들의 철학이 깃든 남도 한상차림을 조명한다. '혼밥 먹방'으로 유명한 마츠시게 유타카가 직접 음식을 맛보며 남도 식문화의 진수를 전달한다.
촬영은 오는 16일까지 나주·담양·강진·해남·영암·무안 등 6개 시군의 전통시장과 노포를 중심으로 진행된다.
나주 목사고을시장과 곰탕을 비롯해 담양 전통장·전통주·한과 명인과 떡갈비·대나무잎 아이스크림을 소개한다. 강진 달빛한옥마을과 청자골한정식·갓김치 체험, 해남 고구마빵, 영암 독천 낙지, 무안 짚불구이도 담는다.
제작된 다큐멘터리는 12월 16일 일본 RKB 마이니치 방송에서 1시간 특집으로 방영된다. 방송사 공식 유튜브 채널을 통한 온라인 홍보도 병행한다.
시는 일본 내 한국 미식관광 수요를 겨냥해 남도 식문화의 인지도를 높이고 실질적인 관광객 유입으로 연결한다는 구상이다.
최영주 관광국장은 "마츠시게 유타카의 방문이 전남의 풍성한 식재료와 종가·명인 문화의 가치를 일본에 생생하게 전달할 것"이라며 "인기 콘텐츠를 활용해 해외 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com