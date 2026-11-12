시흥 아파트서 40대 어머니·10대 두 아들 숨진 채 발견...경찰 수사 착수

AI 핵심 요약beta
- 12일 시흥시 아파트에서 40대 어머니와 10대 두 아들이 숨진 채 발견됐다
- 경찰은 어머니와 초등학생 아들에게 흉기 상처가 발견됐다고 전했다
- 경찰은 외부 침입 여부와 사건 경위를 확인하기 위해 수사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시의 한 아파트에서 40대 어머니와 10대 두 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
12일 경찰에 따르면 이날 오전 7시 28분께 시흥시의 한 아파트 단지 내에서 고등학생 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.
출동한 경찰은 이후 해당 아파트 세대 내부에서 A군의 어머니 C씨와 초등학생 남동생 D군도 숨져 있는 것을 발견했다.
C씨와 D군의 시신에서는 흉기에 찔린 것으로 추정되는 상처가 다수 발견됐으며 현장에서는 범행에 사용된 것으로 추정되는 흉기가 나왔다.
경찰은 CCTV와 주변 진술 등을 토대로 여러 가능성을 염두에 두고 수사하고 있다. 외부 침입 흔적은 확인되지 않았다.
경찰은 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하고 휴대전화 포렌식과 유족 조사 등을 통해 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
1141world@newspim.com