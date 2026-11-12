대전교육청, 겨울철 대설·한파 안전관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 12일 겨울철 자연재난 대비 대응체계를 강화했다
- 시교육청은 15일부터 내년 3월 15일까지 비상대응 대책을 추진한다
- 학교 안전점검과 24시간 연락체계로 대설·한파 피해에 대응한다
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24시간 비상연락체계 구축·취약시설 사전점검
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 겨울철 대설과 한파에 대비해 학생과 교직원 안전 확보와 교육시설 피해 예방을 위한 대응체계를 강화한다.
시교육청은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 '2026년 겨울철 자연재난 대비 대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.
이번 대책은 겨울철 자연재난에 대한 사전 예방과 신속한 대응에 초점을 맞췄다. 주요 내용은 전담 태스크포스(TF) 운영, 24시간 비상연락체계 구축, 학교 현장 안전관리 강화, 재해 취약시설 사전점검, 피해 시설 긴급 복구 지원 등이다.
먼저 시교육청과 교육지원청, 각급 학교 간 24시간 비상연락체계를 구축하고 기상 상황과 재난 발생 여부를 실시간으로 공유해 신속한 대응이 이뤄지도록 할 계획이다.
학교별 여건에 맞춰 난방시설을 탄력적으로 운영하고 학생들에게 대설·한파 행동요령도 교육한다. 기상 상황이 악화될 경우 학교장이 휴업이나 등·하교 시간 조정 등 학사운영을 탄력적으로 결정할 수 있도록 지원한다.
폭설에 취약한 체육관과 기숙사, 축대·옹벽 등 교육시설에 대한 사전점검도 강화하고, 재난으로 시설 피해가 발생하면 긴급 복구를 지원해 교육활동 차질을 최소화할 방침이다.
오석진 교육감은 "겨울철 자연재난에 대비한 사전 점검과 상황관리를 철저히 하겠다"며 "재난 발생 시 신속한 대응으로 학생과 교직원의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com