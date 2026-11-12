ISU·대한빙상경기연맹, '악플 피해' 피겨 이해인 보호 지원

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국제빙상경기연맹(ISU)과 대한빙상경기연맹(KSU)이 온라인 악성 댓글과 허위사실 유포로 피해를 겪고 있는 피겨스케이팅 국가대표 이해인(고려대)을 보호하기 위해 나섰다.

이해인의 소속사 디제이매니지먼트는 12일 "김재열 ISU 회장이 최근 이해인 선수와 관련된 보도자료를 확인한 뒤 선수의 상황에 관심을 표명했다"라고 밝혔다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이해인이 26일(한국시간) 2026 ISU 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 2026.3.26 psoq1337@newspim.com

이어 "김 회장이 대한빙상경기연맹 이수경 회장에게 ISU가 운영하는 온라인 보호 프로그램을 이해인 선수 측에 안내해 줄 것을 요청했다"라고 설명했다.

이에 대한빙상경기연맹은 ISU와 협력해 해당 프로그램의 지원 내용을 이해인 측에 전달했다. 향후 선수가 실질적인 도움을 받을 수 있도록 구체적인 지원 절차도 확인할 예정이다.

ISU의 온라인 보호 프로그램은 선수들이 SNS 등 온라인 공간에서 겪는 악성 댓글과 유해 콘텐츠에 대응하도록 지원하는 제도다.

온라인 게시물을 모니터링하고 유해 콘텐츠로부터 선수를 보호하는 서비스를 제공한다. 특히 ISU는 이해인에게 필요한 프로그램 이용 비용을 전액 부담하기로 했다.

이번 지원은 국제 스포츠기구와 국내 경기단체가 협력해 선수의 온라인 피해 문제에 직접 대응한다는 점에서 의미가 있다. 앞서 디제이매니지먼트는 지난 11일 이해인을 향한 지속적인 악성 게시물과 허위사실 유포 등에 대해 강경한 법적 대응을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 피겨 이해인. [사진=디제이매니지먼트] 2026.09.26 football1229@newspim.com

소속사는 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 이뤄진 명예훼손성 게시물과 악의적인 댓글에 대한 증거를 수집하고 있으며, 관련자들을 상대로 형사 고소와 민사상 손해배상 청구 등을 검토하고 있다고 밝혔다. 또한 악성 게시물 작성자에 대해서는 합의나 선처 없이 대응하겠다는 방침을 전했다.

이런 상황에서 ISU와 대한빙상경기연맹까지 선수 보호에 나서면서 이해인이 온라인 피해에 대응하는 데 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

디제이매니지먼트는 "이번 ISU와 대한빙상경기연맹의 관심과 협력이 선수에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다"라며 "앞으로도 선수의 권익과 안정적인 선수 생활을 위해 필요한 노력을 이어가겠다"라고 밝혔다.

한편 이해인은 최근 열린 2026~2027시즌 ISU 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 3차 대회 컵 오브 차이나 여자 싱글에서 동메달을 획득했다. 이해인이 시니어 그랑프리 무대에서 메달을 목에 건 것은 이번이 처음이다.

wcn05002@newspim.com