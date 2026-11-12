김승우, 지인 현금 2200만원 절도 혐의 피소…양측 진실 공방

AI 핵심 요약beta
- 김승우가 12일 지인의 현금 절취 혐의로 경찰 조사를 받고 있다
- 고소인은 2021년 현금 2200만원을 훔쳤다며 지난 7월 고소했다
- 김승우 측은 이미 변제했다며 혐의를 부인했고 경찰은 경위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김승우가 지인의 현금을 훔친 혐의로 고소당해 경찰 조사를 받고 있다. 고소인 측은 현금 절취를 주장하는 반면 김승우 측은 이미 변제를 마친 사안이라며 혐의를 부인하고 있다.
12일 일요신문에 따르면 A씨는 2021년 10월 서울 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신의 가방에서 현금 2200만원을 가져갔다고 주장하며 지난 7월 강남경찰서에 절도 혐의로 고소장을 제출했다.
경제사범으로 현재 교도소에 수감 중인 A씨는 김승우가 연출한 드라마 '더 드라이버'의 투자자로 알려졌다. A씨 측은 사건 당시 김승우가 자신의 지갑에서 현금을 꺼내는 모습을 유흥업소 종업원들이 목격했다고 주장했다. 이어 반환을 요구했으나 투자 원금과 수익금만 돌려받았을 뿐, 문제의 현금은 돌려받지 못했다고 밝혔다.
김승우 측은 이 같은 주장을 전면 부인했다. 김승우의 법률대리인은 당시 상황에 대해 "친형제처럼 지내던 사이에서 벌어진 장난이었으며, 사건 다음 날 훔친 금액 이상으로 이미 다 변제했다"고 반박했다. 이어 "A씨가 수감된 이후에도 가족에게 매달 200만원씩 생활비를 지원할 정도로 애정을 갖고 챙겨왔다"며 "A씨가 영어의 몸이 되어 겪는 신체적·정신적 고통에서 비롯된 기억의 오류로 보인다"고 주장했다.
아울러 김승우 측은 당시 계좌 이체 내역 등 결백을 입증할 관련 자료를 수사기관에 제출했다고 밝혔다. 경찰은 양측의 진술과 제출된 증거 등을 토대로 사건의 구체적인 경위를 조사하고 있다.
moonddo00@newspim.com