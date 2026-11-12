김은중호, 멕시코전 앞두고 부상 악재...전민규·하정우 소집 제외

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 12일 U-21 공격수 전민규·하정우를 부상으로 제외했다.
- 김은중호는 10일 김민수까지 이탈해 사흘 새 공격수 3명을 잃었다.
- U-21 대표팀은 14일과 17일 멕시코와 평가전을 치른다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 김은중호가 멕시코와의 평가전을 앞두고 잇따른 부상 악재에 시달리고 있다. 공격수 3명이 연이어 이탈하면서 전력 구성에도 차질이 불가피해졌다.
대한축구협회는 12일 "21세 이하(U-21) 축구대표팀 공격수 전민규(성남)와 하정우(수원FC)가 부상으로 소집 제외됐다"고 밝혔다. 두 선수의 빈자리는 수비수 이건희(수원)와 박상현(김포)이 메운다.
김은중호의 부상 악재는 이번이 처음이 아니다. 지난 10일에는 스코틀랜드 레인저스에서 활약하는 공격수 김민수가 부상으로 대표팀 명단에서 제외됐다. 당시 김은중 감독은 김민수의 대체 선수로 김결(수원)을 발탁했다.
불과 사흘 사이 공격수 3명이 전력에서 빠지면서 김 감독의 고민도 깊어지게 됐다. 특히 공격 자원들의 연쇄 이탈로 멕시코전에서 새로운 공격 조합을 시험해야 하는 상황이다.
김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀은 11월 A매치 기간 멕시코와 두 차례 평가전을 치른다. 오는 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열리는 1차전은 비공개로 진행된다. 이어 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 2차전이 열린다.
이번 멕시코전은 지난 5월 지휘봉을 잡은 김은중 감독이 부임 이후 처음으로 국내 팬들 앞에서 치르는 경기라는 점에서도 의미가 있다. 김은중호는 주축 공격수들의 이탈이라는 변수를 극복하고 2028 LA 올림픽을 향한 전력 점검에 나선다.
wcn05002@newspim.com