[MLB] 오타니, 퍼스트팀·세컨드팀 선정 불발…5년 연속 수상 마감

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 메이저리그(MLB) 최고의 스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 부상과 타격 부진의 여파로 올MLB 팀 선정에서 제외됐다. 2021년부터 이어온 5년 연속 수상 행진도 막을 내렸다.

MLB 사무국은 12일(한국시간) 2026시즌 포지션별 최고 선수들로 구성된 올MLB 퍼스트팀과 세컨드팀 명단을 발표했다.

[미국 캘리포니아 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 미국 메이저리그(MLB) 로스엔젤레스(LA) 다저스 오타니 쇼헤이가 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 밀워키와 2026 MLB 포스트시즌 챔피언십 시리즈 4차전 첫 타석에서 삼진을 당한 후 아쉬움을 표하고 있다. 2026.10.16 willowdy@newspim.com

오타니는 지명타자와 선발투수 어느 부문에서도 이름을 올리지 못했다. 2021년 이후 매년 올MLB 팀에 선정됐던 오타니로서는 6년 만의 수상 불발이다.

올MLB 팀은 2019년 신설된 시상 제도로, 아메리칸리그와 내셔널리그를 구분하지 않고 포지션별 최고의 선수를 선정한다. 팬 투표 50%와 전문가 투표 50%를 합산해 퍼스트팀과 세컨드팀을 결정한다.

오타니는 2021년부터 2025년까지 지명타자로 5차례, 선발투수로 3차례 선정됐다. 특히 2023년에는 투수와 타자 부문에서 동시에 퍼스트팀에 오르는 최초의 기록을 세웠다.

하지만 올해는 상황이 달랐다. 오타니는 정규시즌 139경기에서 타율 0.275, 144안타, 30홈런, 81타점, 89득점, OPS(출루율+장타율) 0.889를 기록했다.

일반적인 기준으로는 준수한 성적이지만, 매년 압도적인 활약을 펼쳤던 오타니의 이름값에는 다소 미치지 못했다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오타니 쇼헤이가 15일(한국시간) MLB 포스트시즌 NLCS 3차전 밀워키와의 홈 경기 6회말 볼넷을 얻어낸 뒤 반응하고 있다. 2026.10.15 psoq1337@newspim.com

시즌 중반 이후 부상에 시달리며 타격감까지 떨어진 점도 아쉬웠다. 무엇보다 지명타자 부문의 경쟁이 치열했다. 퍼스트팀에 선정된 휴스턴의 요르단 알바레스는 타율 0.316, 42홈런, 106타점, OPS 1.033으로 오타니를 압도했다. 세컨드팀 경쟁에서도 밀리면서 오타니는 지명타자 부문 수상에 실패했다.

투수로서는 뛰어난 성적을 남겼다. 14경기에 선발 등판해 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했고, 85.2이닝 동안 탈삼진 95개를 잡아냈다.

그러나 부상으로 등판 횟수와 투구 이닝이 제한된 것이 결정적이었다. 뛰어난 평균자책점에도 불구하고 풀타임 선발투수들과의 경쟁에서 불리할 수밖에 없었다.

아시아 선수 가운데서는 다저스의 일본인 투수 야마모토 요시노부가 올MLB 팀에 이름을 올렸다. 샌프란시스코의 이정후는 선정되지 못했다.

한편 퍼스트팀 선발투수에는 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스), 제이컵 미저로우스키(밀워키), 크리스 세일(애틀랜타) 등이 포함됐다.

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