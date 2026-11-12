박동식 사천시장 "11개월 만에 '우주항공복합도시 특별법' 정식안건 상정"

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국가 차원 개발 지원 체계 마련



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천과 고흥 주민들의 서명과 지방정부의 공동 건의가 이어진 끝에 우주항공복합도시 구상이 국회 논의의 중심으로 한 걸음 다가섰다.

우주항공복합도시 특별법이 발의 11개월 만에 국회 법안심사소위원회 정식 안건에 올랐다. 법안 심사 순위도 기존 70번대에서 20번대로 높아져 후속 논의에 대한 기대를 키웠다.

우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법안이 지난 11일 국회 국토교통위원회 국토법안심사소위원회에 정식 상정됐다.[사진=사천시] 2026.11.12

국회 국토교통위원회 국토법안심사소위원회는 전날 우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법안을 심사 안건으로 상정했다고 12일 밝혔다.

다만 앞선 행정수도 관련 법안 심사가 길어지면서 이날 법안에 대한 구체적인 논의는 이뤄지지 않았다.

이 법안은 지난해 12월 국민의힘 서천호 의원과 더불어민주당 문금주 의원이 공동 대표발의했다. 여야 국회의원 42명이 발의에 참여했다.

법안은 우주항공청이 있는 경남 사천과 우주발사체 산업 기반을 갖춘 전남 고흥을 중심으로 산업·연구·교육·국제교류·정주 기능을 갖춘 복합도시를 조성하는 내용을 담고 있다. 국가 차원의 개발 지원체계를 마련하는 것이 골자다.

사천시와 고흥군은 법안 발의 이후 국회와 정부를 상대로 조기 제정을 건의해왔다. 경남도와 전남광주통합시 등 관계 지방자치단체도 정책토론회와 공동 건의 활동을 이어갔다.

지난 7월에는 국회 정책토론회를 열고 우주항공복합도시 조성 필요성과 특별법 제정 방향을 논의했다. 9월에는 박동식 사천시장과 공영민 고흥군수가 국회를 찾아 법안 대표발의 의원들과 면담했다.

박 시장은 지난 5일 국회를 다시 방문해 국토교통위원회 소속 의원들에게 법안의 조속한 심사와 처리를 요청했다. 사천시민과 고흥군민 등 영호남 주민 500여 명은 지난 9일 국회 앞에서 특별법 제정 촉구 결의대회를 열었다. 주최 측은 영호남 주민 14만여 명의 서명이 담긴 서명부를 국회에 전달했다.

법안은 현재 상임위원회 심사 절차에 머물러 있다. 특별법 제정 여부와 사업의 구체적인 추진계획은 아직 확정되지 않았다.

박동식 시장은 "정식 안건으로 상정된 만큼 다음 소위에서 법안 심사와 의결이 속도감 있게 진행되기를 기대한다"고 말했다.

시는 국회와 정부, 경남도, 고흥군 등 관계기관과 협의하며 법안 심사와 후속 입법 절차에 대응할 방침이다.

m25322532@newspim.com