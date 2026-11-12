제자 인종차별에 항의했지만...박항서 감독, 2경기 정지 징계

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 제자를 향한 인종차별적 발언에 항의하다 관중과 충돌한 박항서 칸차나부리 감독이 태국축구협회로부터 2경기 지휘 정지 징계를 받았다.

베트남 매체 'VN익스프레스' 등은 12일(한국시간) 태국축구협회(FAT) 징계·윤리위원회가 박 감독에게 2경기 지휘 정지와 벌금 1만3333바트(약 52만원)를 부과했다고 보도했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박항서 감독이 1일(현지시간) 파타야 유나이티드와의 2026-2027시즌 타이리그2 9라운드 원정 경기 마치고 자신을 조롱한 상대팀 관중에게 격분하고 있다. [사진=아세안 풋볼] 2026.11.02 psoq1337@newspim.com

사건은 지난 1일 태국 농프루 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 타이리그2 9라운드 칸차나부리와 파타야 유나이티드의 경기에서 발생했다. 양 팀이 2-2로 비긴 뒤 일부 파타야 홈 관중이 원정팀 선수단을 향해 욕설과 인종차별적 발언을 쏟아냈다.

특히 마다가스카르 출신 칸차나부리 공격수 존 바지오는 '난쟁이', '원숭이' 등 외모와 피부색을 비하하는 모욕을 당한 것으로 알려졌다. 박 감독에게도 한국인을 비하하는 '김치맨'이라는 표현이 사용됐다.

이를 지켜보던 박 감독은 처음에는 손가락을 입술에 대며 관중에게 조용히 하라는 신호를 보냈다. 그러나 모욕적인 발언이 이어지자 감정이 격해졌고, 관중을 향해 주먹을 쥐는 동작과 함께 경기장으로 내려오라고 요구했다. 결국 보안요원과 경기 관계자들이 박 감독을 제지했고, 칸차나부리 구단주까지 나서 상황을 수습했다.

태국축구협회 징계위원회는 당시 영상과 관련자들의 소명을 검토한 결과, 관중의 인종차별적 발언이 실제로 있었다고 인정했다.

이에 파타야 구단에는 박 감독과 바지오를 향한 인종차별 행위를 막지 못한 책임을 물어 각각 2만 바트씩, 총 4만 바트(약 157만원)의 벌금을 부과했다.

다만 박 감독 역시 징계를 피하지 못했다. 위원회는 선수를 보호하려는 의도는 이해하지만, 지도자로서 관중과 직접 충돌하며 갈등을 키운 행동은 부적절했다고 판단했다.

특히 박 감독이 당시 기존 징계로 직무 정지 상태였음에도 출입이 허용되지 않은 구역에서 관중과 언쟁을 벌인 점도 문제 삼았다. 박 감독에게 부과된 벌금은 당초 2만 바트였지만, 2부리그 경기라는 점을 고려해 1만3333바트로 감경됐다.

앞서 박 감독의 소속사 DJ매니지먼트는 "박 감독이 관중에게 항의한 직접적인 계기는 자신을 향한 모욕이 아니라 소속 선수 존 바지오에게 가해진 지속적인 욕설과 인종차별적 언행이었다"라고 설명했다.

이어 "박 감독은 자신의 선수가 부당한 모욕을 당하는 상황을 외면하지 않고 선수를 보호해야 하는 지도자로서 책임을 다하고자 했다"라고 강조했다.

wcn05002@newspim.com