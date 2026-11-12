익산시-시의회, 국가예산 확보·미래 성장사업 '공동 대응'

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 12일 시의회와 상생 간담회를 열고 협력 방안을 논의했다
- 익산시와 의회는 3대 핵심 사업의 국가예산 확보에 힘을 모으기로 했다
- 조직개편과 산업단지 확장, 문화의 달 개최 등 주요 현안도 논의했다
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제3일반산단 확장·2027년 문화의 달 개최 등 주요 현안 논의
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 미래 성장동력 확보와 주요 시정 현안의 원활한 추진을 위해 시의회와 협력 체계를 강화하고 나섰다.
익산시는 12일 최정호 시장과 김충영 시의회 의장 등 양 기관 관계자 20여 명이 참석한 가운데 상생 간담회를 열고 시정 주요 현안과 미래 발전을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에서는 정부 예산 편성 단계부터 대응이 필요한 주요 국책사업의 국가예산 확보 방안이 중점적으로 다뤄졌다.
양 기관은 ▲실물 인공지능(피지컬 AI) 기반 자율비행로봇(AAR) 국가산업 클러스터 조성▲5극 3특을 잇는 호남권 교통 허브 구축▲동물용의약품 바이오팩토리 구축 등 3대 핵심 사업의 필요성에 공감하고 국회와 중앙부처 대응에 힘을 모으기로 했다.
민선 9기 후반기 시정 운영을 위한 행정 조직개편안과 우수 기업 유치를 위한 제3일반산업단지 확장 조성, 2027년 문화의 달 성공 개최 등 주요 현안도 논의했다.
시는 역점 사업의 추진 배경과 실행 계획을 공유하고 사업이 시민 일상에서 성과로 이어질 수 있도록 시의회의 관심과 입법·예산 지원을 요청했다.
김충영 익산시의회 의장은 "지역의 명운이 걸린 중대 현안을 함께 고민하고 힘을 모으는 뜻깊은 자리"라며 "시민의 눈높이에서 사업의 타당성을 꼼꼼히 살피면서 익산의 미래를 열어가는 일에는 집행부와 적극 협력하겠다"고 말했다.
최정호 익산시장은 "익산의 도약과 성과는 집행부와 의회가 긴밀하게 호흡을 맞출 때 완성된다"며 "앞으로도 의회와 소통과 협치를 일상화해 시민들이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com