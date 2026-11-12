서울대, 공사 럭비부도 뛴다...인천서 첫 OK 전국 태그럭비 대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한태그럭비협회가 14일 인천에서 첫 전국 태그럭비대회를 연다.
- 이번 대회에는 전국 28개 팀, 280여 명이 4개 부문에 참가한다.
- 초등학생부터 성인과 외국인 선수까지 다양한 참가자가 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한태그럭비협회가 처음으로 여는 전국대회에 28개 팀, 280여 명이 출전한다. 초등학생과 성인 동호인부터 서울대·공군사관학교 럭비부, 외국인 선수로 구성된 팀까지 인천에 모인다.
대한태그럭비협회는 14일 인천 남동아시아드 럭비전용경기장에서 열리는 '제1회 OK 전국 태그럭비 대회'의 참가 접수를 마쳤다고 밝혔다. 서울·인천·경기와 제주, 충남·충북, 대전, 경남 등에서 참가 신청이 들어왔다.
대회는 4개 부문으로 나뉜다. 12세 이하(U-12) 초등부에 8개 팀, 15세 이하(U-15) 중등부에 6개 팀이 출전한다. 고교생부터 성인까지 참가하는 남자부에는 10개 팀, 여자부에는 4개 팀이 이름을 올렸다. NLCS 제주 교사팀과 다국적 연합팀 '한강의 해적들'을 포함해 외국인 팀도 4개 팀이 참가한다.
태그럭비는 공을 든 상대 선수의 허리에 달린 태그를 떼어 전진을 막는 경기다. 김대수 대한태그럭비협회장은 신체 충돌을 줄인 경기 방식 덕분에 여러 연령대가 함께 즐길 수 있다며, 이번 대회가 학생들의 자발적인 참여를 이끄는 학교체육의 사례가 되길 바란다고 밝혔다.
OK금융그룹과 대상웰라이프, 세라젬, 험멜, 동아오츠카, 메디힐, 바디프랜드, 샘표 질러, 한미사이언스 등 9곳이 후원·협찬에 참여한다.
협회는 지난 2월 창립총회에서 서울대 럭비선수 출신인 김대수 아워스포츠네이션 대표를 초대 회장으로 선임했다. 최윤 OK금융그룹 회장은 상임고문을 맡고 있다.
iaspire@newspim.com