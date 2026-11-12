의정부시, '시민과 시장 대화' 의견 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 12일 시민 의견을 25일까지 공개 모집한다고 밝혔다.
- 시민 제안은 온라인 투표와 현장 투표를 거쳐 10개 과제로 선정된다.
- 시민과 시장과의 대화는 12월 22일 의정부문화역 이음에서 열린다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 시민의 일상 속 목소리를 듣고 시정 발전 방향을 함께 모색하기 위해 '2026년 시민과 시장과의 대화-시장님, 하나만 바꿔주세요'를 오는 25일까지 '시민의 뜻'을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 시민이 일상에서 겪는 불편이나 바라는 변화를 직접 제안하고 시민의 선택을 통해 주요 과제를 선정해 시장과 의견을 나누는 소통의 장으로 마련됐다.
의정부시민이면 누구나 참여할 수 있으며 교통·복지·문화·환경 등 분야 제한 없이 생활 속 불편 사항이나 개선이 필요한 정책을 자유롭게 제안하면 된다.
참여를 원하는 시민은 의정부시 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)에 안내된 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 의견을 제출할 수 있다.
시는 접수된 의견을 분야별로 분류한 뒤 관계 부서 검토를 거쳐 주요 후보 과제로 정리할 예정이며 시민 온라인 투표와 12월 22일 열리는 '시민과 시장과의 대화' 현장 투표 결과를 종합해 2027년 시민과 함께 논의할 10개 과제를 선정한다고 설명했다.
'2026년 시민과 시장과의 대화'는 12월 22일 오후 2시 30분 의정부문화역 이음에서 시민 100여 명이 참여한 가운데 열릴 예정이다.
의정부시는 선정된 10개 과제를 중심으로 시민과 행정이 다양한 관점에서 의견을 나누고 실현 가능한 개선 방안을 함께 마련해 나갈 계획이다.
시 관계자는 "이번 시민과의 대화는 시민이 직접 의정부에서 바꾸고 싶은 한 가지를 제안하고 함께 고민할 과제를 선택하는 자리"라며 "작은 불편이나 소소한 아이디어도 의정부의 변화를 위한 소중한 출발점이 될 수 있는 만큼 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com