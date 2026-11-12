[APBC] '꿈의 라인업' 김도영-안현민-한동희 중심타선 구축…호주와 1차전 라인업 공개

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 첫 승을 향해 닻을 올렸다.

한국은 12일 정오에 일본 도쿄돔에서 열리는 호주와 대회 첫 경기에 나선다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영, KT 안현민, 롯데 한동희가 12일 일본 도쿄돔에서 열리는 APBC 호주전 2, 3, 4번 타순을 맡았다. [사진=KIA 타이거즈, KT 위즈, 롯데 자이언츠] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

이날 한국은 김주원(유격수)-김도영(3루수)-안현민(지명타자)-한동희(1루수)-문현빈(우익수)-김휘집(2루수)-박재현(중견수)-조형우(포수)-김민석(좌익수)의 라인업을 꾸렸다.

각 팀의 핵심타자들로 중심타순을 구축한 것이 눈길을 끈다. 김도영은 135경기 타율 0.308, 153안타(45홈런) 118타점 120득점을 기록했다. 올 시즌 홈런왕과 리그 장타율(0.647) 1위에 올랐다.

지난해 타율 0.334, 132안타(22홈런) 80타점 72득점으로 신인왕을 수상했던 안현민은 올 시즌 타율 0.298, 97안타(14홈런) 63타점 56득점을 기록했다. 첫 해만큼의 임팩트는 아니지만 올 시즌에도 괴력을 뽐내고 있다.

데뷔 후 첫 20홈런을 넘긴 한동희가 4번타순에 배치됐다. 한동희는 올 시즌 109경기 타율 0.306, 126안타(25홈런) 81타점 55득점을 기록했다. 데뷔 후 커리어하이를 기록한 한동희는 APBC에서 그 타격감을 이어간다.

[서울=뉴스핌] SSG 김민준이 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 APBC 강화 훈련에서 훈련에 참여했다. [사진=SSG 랜더스] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

선발투수로 SSG 김민준이 마운드에 오른다. 2026년 신인 드래프트 1라운드 전체 5순위로 SSG 지명을 받은 김민준은 오른쪽 어깨 근육 미세 손상으로 재활 후 지난 6월 1군 엔트리에 등록됐다. 이후 17경기에 선발 등판해 9승 3패, 평균자책점 3.56을 기록했다.

한국 APBC 대표팀을 이끄는 최원호 감독은 지난 11일 훈련 후 "대회 첫 경기가 종종 힘든 게임이 되기도 한다. 현재 대표팀 내 선발투수 후보 7명 중 KBO리그에서 가장 꾸준히 투구한 선수를 골랐다"고 김민준을 첫 경기 선발로 점찍은 이유를 설명했다.

한편 한국은 이날 호주전을 시작으로 13일 오후 7시 일본전, 14일 오후 7시 대만전을 치른다. 대회 마지막 날인 15일 오전 11시에 3, 4위 결정전, 오후 7시에는 결승전이 열린다.

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