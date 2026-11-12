[현장톡] '옆에서 숨만 쉬어도 좋아' 홍시영 "기리보이 아닌 캐릭터로 보이고 싶었죠"

래퍼 역할 피하려 했지만 경태 역 맡아…"민폐 끼치지 않으려 대본 많이 읽어"

코로나19 계기로 연기 시작…"오컬트 영화에도 도전하고 싶어"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "제가 어디에 나오든 사람들이 음악하는 사람인지, 기리보이인지 모르게 하자는 게 목표였어요."

래퍼 기리보이로 활동 중인 배우 홍시영은 지난 11일 서울 삼청동의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 연기를 배우기 시작했을 당시 세운 목표를 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 홍시영 [사진=오프너필름/명필름]2026.11.12 taeyi427@newspim.com

오는 18일 개봉하는 영화 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'에서 홍시영은 주인공 이완의 친구 경태 역을 맡았다. 음악가로 대중에게 익숙한 그이지만 연기를 시작했을 당시에는 래퍼 역할만큼은 피하고 싶었다고 털어놨다.

홍시영은 "처음 연기를 시작했을 때는 웬만한 역할을 다 해보려고 했다. 그런데 래퍼 역할은 이벤트성 출연처럼 보일까 봐 하고 싶지 않았다"며 "이번 작품도 처음에는 하지 않겠다고 했는데 어떻게 출연하게 됐는지는 시간이 오래 지나 정확히 기억나지 않는다"고 말했다.

경태는 주인공의 친구이지만 무조건 위로하거나 좋은 말을 건네는 인물은 아니다. 홍시영은 경태를 뚜렷한 목표 없이 자신의 방식대로 살아가는 괴짜 같은 인물로 해석했다.

홍시영은 "경태는 아무 생각 없이 살아가는 괴짜 같은 사람이라고 생각했다"며 "친구라고 해서 꼭 위로해 주거나 좋은 말을 해야 하는 사람은 아니라고 봤다. 그런 성격에서 나올 법한 행동들을 고민했다"고 설명했다.

경태가 래퍼라는 꿈을 얼마나 진지하게 생각하는지에 대해서도 자신만의 해석을 내놨다. 그는 "경태는 꼭 래퍼가 되고 싶은 인물은 아니라고 생각했다"며 "돈을 벌 수 있는 다른 일이 생기면 그 일을 할 수도 있는, 종잡을 수 없는 사람으로 이해했다"고 말했다.

이처럼 자신만의 방식으로 경태를 이해한 홍시영은 촬영을 앞두고 대본을 반복해서 읽으며 준비했다. 평소 글을 읽는 속도가 느린 편이지만 이번 작품의 대본은 비교적 수월하게 읽혔다고 했다.

홍시영은 "대본을 읽으면서 공감되는 대사가 많았다. 가사로 써도 좋겠다고 생각한 표현도 있었다"며 "관객들도 영화를 보면서 그런 부분에 공감할 수 있을 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 홍시영 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.12 taeyi427@newspim.com

대본을 여러 차례 읽은 데에는 함께 촬영하는 사람들에게 피해를 주고 싶지 않다는 마음도 있었다. 하지만 막상 현장에서는 긴장한 나머지 준비한 연기를 충분히 시도하지 못했다고 털어놨다.

홍시영은 "같이 촬영하는 사람들에게 민폐를 끼치면 안 되겠다는 생각으로 대본을 정말 많이 읽었다"며 "이렇게 하면 재미있겠다고 생각한 것들이 많았는데 현장에서는 너무 떨려 하나도 하지 못했다. 감독님께 이렇게 해봐도 되겠느냐고 말할 타이밍조차 잡지 못했다"고 회상했다.

이어 "현장에서 요구받은 연기가 제가 준비한 것과 정반대인 경우도 있었다"며 "결국 준비한 대로 하기보다는 물 흐르듯이 자연스럽게 연기했던 것 같다"고 덧붙였다.

촬영 과정에서는 평소 자신의 습관이 경태를 표현하는 데 도움이 되기도 했다. 홍시영은 촬영한 모습을 확인할 때마다 구부정한 자세 등 자신의 버릇이 눈에 띄어 신경 쓰였지만, 이번 역할에서는 오히려 자연스럽게 어우러졌다고 했다. "촬영한 모습을 보면 제가 구부정하게 앉아 있는 등 이상한 버릇이 많다는 것을 느낀다"며 "평소에는 그런 모습이 싫었는데 이번 역할에서는 오히려 도움이 됐던 것 같다"고 밝혔다.

특히 기억에 남는 장면으로는 물건이 어지럽게 널린 경태의 집을 꼽았다. 당초 누군가 집에 들어와도 신경 쓰지 않는 모습으로 연기하려 했지만 감독의 주문에 따라 다른 방식으로 표현하게 됐다고 했다.

홍시영은 "처음에는 문도 잠그지 않고 누가 들어와도 모르는 사람처럼 연기하려고 했다"며 "그런데 감독님이 부처처럼 신성한 모습으로 앉아 있기를 원하셨다. 처음에는 의아했지만 촬영하면서 이런 방식도 재미있다는 생각이 들었다"고 회상했다.

경태의 집에 대한 설정도 실제 자신의 경험과 닮아 있었다. 그는 "예전에는 집이 정리되지 않아도 물건이 어디 있는지 잘 알았다. 그런데 어머니가 집에 오셔서 정리해 주시면 오히려 물건을 찾는 데 오래 걸렸다"며 "영화 속 상황이 제 모습과 비슷해 공감됐다. 요즘은 정리하려고 노력하고 있다"고 웃었다.

촬영 과정에서 아쉬움이 남은 순간도 있었다. 이완과 화란의 애정 표현을 지켜보는 경태의 반응은 홍시영이 현장에서 즉흥적으로 선보인 연기였다. "원래 로맨스 영화를 잘 보지 못하는 편이다. 너무 달콤한 분위기를 견디기 어려워하는데 촬영하면서 그런 분위기를 한번 깨보고 싶었다"며 "그래서 즉흥적으로 행동했던 것 같다"고 말했다.

이어 "한 번 촬영하고 끝났는데 편집본을 보니 그 장면이 남아 있더라"며 "다시 촬영하자고 했으면 더 재미있게 표현할 수 있었을 텐데, 조금 더 적극적으로 해볼 걸 하는 아쉬움이 있다"고 덧붙였다.

이번 작품은 촬영을 마친 지 3년이 넘어서야 관객들과 만나게 됐다. 홍시영은 시간이 흐른 만큼 당시 자신의 연기를 다시 마주하는 데 부담도 느낀다고 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 홍시영 [사진=오프너필름/명필름] 2026.11.12 taeyi427@newspim.com

홍시영은 "지금 다시 촬영한다면 더 자연스럽게 할 자신이 있다"며 "오래전에 찍은 작품이라 당시 어떻게 연기했는지 걱정된다. 그래서 주변 사람들을 시사회에 초대하는 것도 조심스러웠다"고 털어놨다.

이번 작품을 통해 자신의 연기를 돌아보게 된 홍시영은 연기에 처음 도전했던 당시도 떠올렸다. 그가 연기를 시작한 계기는 코로나19 팬데믹이었다.

홍시영은 "코로나19로 공연을 하지 못하면서 시간이 많아졌다. 이 시기에 아무것도 하지 않는 사람과 무언가 생산적인 일을 하는 사람은 나중에 차이가 생기겠다는 생각이 들었다"며 "영어 공부와 연기 공부를 고민하다가 연극을 하는 선생님을 구해 연기를 배우기 시작했다"고 말했다.

어린 시절부터 영화를 즐겨 봤던 점도 영향을 미쳤다. 그는 "고등학교 때 주변에 연극영화과 입시를 준비하는 형들이 있었다. 그들이 연기를 배우는 모습을 보면서 자연스럽게 관심을 가졌던 것 같다"고 회상했다.

다만 배우로서 거창한 성공을 목표로 삼기보다는 주어진 기회에 최선을 다하고 싶다고 했다. "엄청난 사람이 되겠다는 생각은 없다"며 "오디션을 보고 안 되면 안 되는 대로, 기회가 주어지면 작은 역할이라도 열심히 하자는 마음으로 임하고 있다"고 밝혔다.

새로운 일에 도전하는 것을 좋아하는 만큼 앞으로도 다양한 역할을 경험하고 싶다는 바람을 전했다. 특히 평소 즐겨 보는 오컬트 영화에 대한 관심을 드러냈다.

홍시영은 "오컬트 영화는 오래전부터 내려온 믿음이나 이야기들이 담겨 있다는 점이 신비롭고 재미있다"며 "언젠가 오컬트 작품에 제 이름이 들어갔으면 좋겠다. 어떤 역할이든 해보고 싶다"고 말했다.

반면 로맨스 영화의 주인공은 아직 자신이 없다고 했다. 그는 "지금처럼 주인공의 친구 역할은 재미있지만 로맨스 영화의 주인공은 상상만 해도 출연을 결정한 뒤 후회할 것 같다"며 웃었다.

끝으로 홍시영은 "제 연기가 이상하다면 이상하다고 솔직하게 말씀해 주셔도 좋다"며 "무엇보다 관객들이 영화 자체를 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com