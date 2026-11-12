[프로축구] 울산 김현석 감독, 2위 반등에도 작별…"안주보다 미래를 위한 선택"

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=K리그1 울산 HD 김현석 감독이 올 시즌을 마지막으로 팀 지휘봉을 내려놓는다.

울산은 12일 "김현석 감독과 상호 합의로 계약을 연장하지 않기로 했다. 위기 수습이라는 감독의 임무를 다한 후 팀의 새로운 장기 비전과 체질 개선을 위해 상호 합의 하에 내린 결단"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 울산 김현석 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

지난해 12월 울산의 제14대 사령탑으로 선임된 김 감독은 이로써 1년 만에 팀과 동행을 마무리하게 됐다.

울산은 지난해 K리그1 4년 연속 우승에 도전했다. 하지만 성적 부진으로 두 차례나 사령탑을 교체한 끝에 9위로 시즌을 마감한 뒤 김 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

김 감독은 선수 시절 '가물치'라는 별명과 함께 큰 사랑을 받으며 K리그에서는 울산 유니폼만 입고 그라운드를 누볐던 원클럽맨이다. 1999시즌 종료 후 일본 J리그 베르디 가와사키로 이적했던 김 감독은 2000년 울산이 최하위로 추락하자 구단의 요청을 받아들여 친정팀으로 복귀했다.

2001시즌 울산으로 돌아온 그는 6골 5도움을 기록하며 팀의 반등을 이끌었다. 이후 2002년과 2003년에도 베테랑으로서 중심을 잡으며 울산을 상위권으로 이끈 뒤 선수 생활을 마무리했다. 올 시즌을 앞두고 울산이 또 한 번 위기에 처하자, 김 감독은 다시 팀을 구하기 위해 나타났다.

[서울=뉴스핌] 울산 김현석 감독. [사진=한국프로축구연맹] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

김 감독은 올해 특유의 소통 리더십과 끈끈한 결속력을 바탕으로 빠르게 팀을 수습했다. 김 감독의 지휘 하에 울산은 현재 K리그1 3경기를 남겨놓고 2위에 올라 있다. 하지만 구단과 김 감독은 현재의 안정에 안주하기보다, 미래를 위한 장기적인 체질 개선이 필요하다고 공감대를 나눴다.

울산은 "김현석 감독이 닦아놓은 안정적인 기반 위에서, 구단의 발전을 위한 장기적인 게임 모델 구축과 새로운 운영 구조를 만들기 위한 체질 개선에 돌입할 것"이라고 밝혔다.

willowdy@newspim.com