유한양행·한국베링거인겔하임, 세계 당뇨병의 날 맞이 캠페인

당뇨병 조기 관리·심장·신장 통합 관리 중요성 알려

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 한국베링거인겔하임과 세계 당뇨병의 날(11월 14일)을 맞아 당뇨병 조기 관리와 심장·신장 통합 관리의 중요성을 알리는 공동 캠페인을 진행했다고 12일 밝혔다.

양사는 지난달 14일부터 한 달간 한국베링거인겔하임의 '당-장 캠페인'과 연계해 대한당뇨병학회가 주관하는 '블루 트리 캠페인'에 동참했다.

한국베링거인겔하임-유한양행, 세계 당뇨병의 날 맞아 환자 응원 캠페인 진행 [사진=유한양행]

블루 트리 캠페인은 당뇨병을 상징하는 푸른색을 활용해 질환에 대한 관심을 높이고 예방과 조기 진단, 지속적인 관리의 중요성을 알리는 공익 캠페인이다.

양사 임직원들은 당뇨병 환자에게 전하는 응원과 격려의 메시지를 푸른색 별 모양 카드에 작성하고 이를 트리에 달아 '블루 트리'를 완성했다. 일부 임직원은 당뇨병 조기 관리와 심장·신장 통합 관리의 중요성을 알리는 기념 촬영에도 참여했다.

매년 11월 14일은 당뇨병에 대한 인식을 높이기 위해 지정된 세계 당뇨병의 날이다. 2026년부터 2027년까지는 '당뇨병에 대한 조기 대응(Early action on diabetes)'을 주제로 조기 진단과 위험 감소의 중요성을 강조하는 활동이 진행된다.

2형 당뇨병은 진단 초기부터 적극적인 관리가 중요하다. 당뇨병 진료지침은 죽상경화성 심혈관질환, 심부전, 만성콩팥병 등 동반질환 여부를 고려한 치료 전략을 권고하고 있다. 이에 따라 혈당 조절뿐 아니라 심장과 신장 건강까지 함께 살피는 통합 관리가 필요하다는 설명이다.

유재천 유한양행 약품사업본부 부사장은 "세계 당뇨병의 날을 맞아 당뇨병 환자의 삶의 질을 높이기 위한 조기 관리 실천의 중요성을 되새기고 환자에게 격려를 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 양사가 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 당뇨병 환자의 건강 증진에 기여하기 위한 활동을 이어가겠다"고 말했다.

황인화 한국베링거인겔하임 CRM 사업부 전무는 "이번 캠페인을 통해 당뇨병 조기 관리의 중요성을 되새기고 환자를 향한 임직원의 마음을 전할 수 있었다"며 "혈당을 넘어 심장·신장까지 고려하는 통합 관리의 가치를 알리고 환자의 더 나은 삶을 위한 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com