공공의료 AI 고속도로, 민간 병원 확대하려면…GPU 부족 해소 '시급'

지역 의료 체계 완결, 공공병원으론 한계

가까운 병원두고 먼 공공병원, 실효성↓

정은경 장관 "민간 병원 참여 전략 필요"

GPU 해결, 복지부·과기부 협력에 달려

환자 의료 정보 유출 우려…비식별화 적용

[춘천=뉴스핌] 신도경 기자 = 지역 완결형 의료 체계를 구축하려면 공공병원을 넘어 민간 의료기관까지 '공공의료 AI 고속도로'를 개방해야 한다는 주장이 제기됐다. 정부 역시 민간 연계의 필요성에 공감했으나 대규모 의료 데이터를 지연 없이 처리할 국가 차원의 그래픽 처리 장치(GPU) 인프라 부족이 당면한 걸림돌로 지목됐다.

12일 보건복지부에 따르면, 복지부는 지방 의료 인력 부족과 필수의료 공백을 해소하기 위해 '공공의료 AI 고속도로' 시범사업을 추진하고 있다.

보건복지부가 11일 강원도 춘천 강원대병원에서 '공공의료 AI 고속도로 시범 개통식'을 열고 있다. [사진=보건복지부]

'공공의료 AI 고속도로'는 AI 기술을 도입하기 힘들었던 공공병원들을 AI 플랫폼으로 묶어 어느 지역에 있든 동일한 수준의 첨단 의료 AI 서비스를 누리도록 만드는 국가 프로젝트다. 공공의료원에 있는 환자를 국립대병원으로 의뢰할 때 서울대병원에서 개발한 플랫폼을 이용해 의뢰·회송서 작성, 마취 전 평가서 작성, 퇴원기록지 작성을 AI로 실시한다.

복지부는 연말까지 8개 공공병원에 '공공의료 AI 고속도로' 연결을 완료할 예정이다. 내년 4월부터는 최대 35개 공공병원까지 확대하고 2029년에는 지방의료원 등 전국 72개 공공병원 전체 대상으로 고속도로망을 완공시킬 예정이다.

그러나 지난 11일 강원대병원에서 열린 토론회에서는 공공병원만으로는 지역 완결형 의료 체계를 완성하기에 한계가 있다는 의견이 제기됐다. 공공병원 중심의 연계망을 민간 병원까지 확대해야 한다는 것이다.

김재용 서울의료원 행정부원장은 "사업 내용에 따라 되면 의료원도 좋고 국민도 좋은데 전국에 있는 모든 병원에 언제쯤 될까, 몇 개 기관만 되는 것이 아닌가 하는 궁금증이 있을 것 같다"며 "전국에 있는 모든 병원이 참여해 국민 혜택을 받으려면 어떤 제약 요인이 있고 어떤 인프라가 필요한지 궁금하다"고 했다.

서영준 영월의료원 병원장도 "환자가 2시간 가까이 걸려 강원대병원보다 1시간 거리에 있는 원주세브란스기독병원이 있고 이 병원 충분한 진료 역량을 갖추고 있어 환자는 원주세브란스기독병원을 선택할 가능성이 높다"며 "의료진 입장에서 굳이 2시간 걸리는 강원대병원으로 가라고 하기가 쉽지 않다"고 했다.

서 병원장은 "굳이 강원대병원이 환자를 받겠다고하면 오히려 현장에서는 실효성이 떨어질 수 있다"며 "원주 세브란스 병원이 더 빠르게 치료할 수 있으면 강원대병원이 보내는 역할을 해야 한다"고 제언했다.

정은경 복지부 장관도 김 원장의 의견에 공감했다. 정 장관은 지역 완결형 네트워크는 공공병원만으로 완성되기 어렵다며 결국 지역 내 완결된 의료를 하려면 민간 의료기관 참여 연계 방법에 대한 전략이 필요하다고 답했다.

정은경 보건복지부 장관이 11일 강원도 춘천 강원대병원에서 '공공의료 AI 고속도로 시범 개통식'을 열고 발언하고 있다. [사진=보건복지부]

민간 의료기관 확대에 대한 필요성이 제기된 가운데 가장 큰 제약 요인은 'GPU 자원 부족'이다. GPU는 AI 시스템이 원활하게 작동할 수 있도록 만드는 '핵심 엔진'이자 필수 인프라다. AI가 의무 기록(EMR) 요약, 환자 상태 실시간 예측 등을 지연 없이 빠르게 하려면 연산량이 필요한데 전국 수십 개 공공병원이 동시에 접속해 AI를 활용할 때 이를 버텨내려면 강력한 GPU 자원이 뒷받침돼야 한다.

박정환 복지부 의료인공지능데이터정책과장은 "민간 의료 기관으로 확산하는 문제는 AI 기본의료 전략을 수립할 때 계속 들었던 이야기"라며 "다만 공공의료 기관들에 대한 접근성이 떨어지고 그런 인식이 명시적으로 있지 않은 상태에서 국가적으로 AI를 추진하면 간극이 더 커질 것으로 봤다"고 설명했다. 그러면서도 박 과장은 "하지만, 국민 수요는 다를 수 있다"며 "가장 당면한 어려움은 GPU 확보"라고 밝혔다.

박 과장은 "정보 자원은 예산을 편성하면 해결되지만 GPU는 아니다"라며 "GPU를 돈으로 해결하려면 돈을 엄청 많이 써야 하기 떄문에 정부 차원에서 확보한 국가 GPU를 활용하는 것이 원칙"이라고 덧붙였다. 그는 "민간 이용자들이 지원해달라고 하지만 GPU가 부족해 단기간 내에는 어렵다"며 "과학기술정보통신부와 이 부분에 대해 협력하고 있다"고 했다.

한편, 개인 의료정보 유출에 대한 우려도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 김재용 서울의료원 행정부원장은 국민 입장에서 의료 정보가 여기저기 병원에서 떠돌아다니는 게 아닐까 하는 염려할 수도 있다고 우려했다. 김태훈 인포메딕스 소장도 해외 기반의 AI 서비스에 의존하면 환자 식별이 가능한 정보를 외부 서비스에 입력될 여지가 있어 관리가 어려운 문제가 생길 수 있다고 했다.

다만 김 소장은 "환자가 어느 병원으로 가든 다음 진료에 꼭 필요한 정보가 잘 생성돼 전달되도록 하겠다"며 "그 과정에서 환자 안전을 높이는 기술을 서울대병원과 꾸준히 개발하겠다"고 답했다.

이호영 서울대병원 인공지능 전환(AX) 실장은 "복지부에서 운영하는 진료 정보 교류 시스템을 통해 정보가 연결된다"며 "비식별 처리를 하고 플랫폼 내에서는 데이터를 저장하지 않기 때문에 이 같은 우려와 법률적인 부분을 고려해 설계했다"고 설명했다.

염민섭 한국보건의료정보원장은 "내년부터 3년간 진료정보교류 시스템을 발전시킨 '디지털 의료정보 교류 시스템'과 '건강정보 고속도로'를 통합하는 작업을 진행한다"며 "이를 통해 의료 데이터의 안전한 교류 네트워크가 대폭 보완될 것"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com