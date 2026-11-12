안철수, 한동훈 복당론에 "다 같이 복당의 강에 빠져 죽자는 것…창당하라"

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한동훈 복당론 비판

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 12일 당 안팎에서 다시 제기되는 한동훈 무소속 의원의 복당론을 향해 "보수우파 모두 다 같이 복당의 강에 빠져 죽자는 것"이라고 비판했다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 "또다시 복당의 강이 범람했다"며 "이재명 민주당의 공소 취소 및 조작 기소 시도가 본격적으로 가동되고 이를 저지하기 위한 야당의 총력전이 시작되는 와중에 당 안팎에서 동시다발적으로 복당을 제기하고 있다"고 지적했다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

안 의원은 "한 윤리위원의 폭로 예고가 신빙성이 있는지 차분히 지켜볼 법도 한데 복당 운동권들은 '조작징계'라는 단어 하나에 꽂혀 요란을 떠는 모양"이라고 꼬집었다.

그는 "지난 10개월간 우여곡절을 거치면서 이제야 이재명 정권과 맞서볼 만한 기회를 만들었다"며 "그런데 또다시 복당의 강에 익사할 위기에 처했다"고 우려했다.

이어 "복당만 제기되면 보수통합, 대여투쟁, 민생정책 등 모든 현안이 잠식된다"며 "공소 취소, 조작 기소, 안보 파탄, 주가 폭락, 집값 상승 등 국민을 고통스럽게 하는 이재명 정부의 실정 또한 뒤로 숨는다"고 주장했다.

안 의원은 "필리버스터, 경복궁 장외집회, 청와대 앞 의원총회, 1인 시위를 한 지 이틀밖에 지나지 않았다"며 "서울의 민주당 의원들은 부동산 정책 때문에 잠을 못 이룬다고 한다"고 했다.

그러면서 "이 중요한 시점에 또다시 복당이니, 조작 제명이니 하는 문제가 조명돼야 하는가"라며 "복당의 강에 보수우파와 국민의힘 당원 모두 다 빠져 죽자는 물귀신 행태가 아니고 무엇인가"라고 반문했다.

안 의원은 "차라리 창당을 하기 바란다. 집을 흔들며 문을 열라 할 게 아니라 새집을 따로 짓는 게 방법"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com