다산디엠씨, 포스코인터·아이비씨티와 '카테나-X 사업' 협력

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유럽 자동차 데이터 생태계 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 코스닥상장사 다산디엠씨가 포스코인터내셔널, 아이비씨티와 함께 유럽 자동차 데이터 생태계 '카테나-X' 시장 공략에 나선다.

12일 다산디엠씨는 인천 송도 포스코인터내셔널 송도타워에서 두 회사와 '카테나-X 사업협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

카테나-X는 BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 등 독일 완성차 업체를 중심으로 구축된 자동차 산업 데이터 공유 생태계다. 유럽연합(EU)이 제품의 원자재, 탄소배출, 재활용 정보 등을 디지털로 기록·공유하도록 하는 '디지털 제품 여권(DPP)' 규제를 도입하면서, 독일 완성차 업체와 거래하는 국내외 부품사들도 카테나-X 기반의 데이터 연계에 대응해야 하는 상황이다.

다산디엠씨 로고. [사진=다산디엠씨]

이번 협약으로 3사는 각자의 강점을 결합해 국내 기업의 카테나-X 대응을 영업부터 플랫폼 온보딩, 맞춤형 시스템 구축까지 원스톱으로 지원하는 체계를 갖추게 됐다. 다산디엠씨는 고객사의 유즈케이스 확대에 따라 필요한 경우 DMZ 구간을 포함한 시스템 통합(SI)을 수행하고, 구축된 시스템의 유지보수와 보안·인프라 설계를 지원한다.

포스코인터내셔널은 국내외 고객사 발굴과 영업·마케팅을 주도하며, 아이비씨티로부터 플랫폼을 공급받아 고객사에 재판매하는 계약 당사자로서 고객 대응의 1차 창구 역할을 맡는다. 아이비씨티는 카테나-X 플랫폼을 공급하고 고객사의 가입, 사업자 식별번호(BPN) 발급, 커넥터 설정 등 온보딩 기술을 수행한다.

카테나-X 참여 기업은 단순히 플랫폼에 가입하는 데 그치지 않고, 생산·품질·구매 등 사내 시스템의 데이터를 외부 생태계와 안전하게 주고받을 수 있는 환경을 갖춰야 한다. 특히 외부 네트워크와 내부망 사이의 DMZ 구간 설계와 보안 체계 구축은 데이터 주권과 정보 보호를 위해 핵심 과제로 꼽힌다.

다산디엠씨는 이번 협력을 통해 아이비씨티로부터 플랫폼 연동 사양과 기술 정보를 제공받아 고객사별 환경에 최적화된 연계 시스템을 구축할 계획이다.

다산디엠씨 오토사업부 김민석 부사장은 "유럽의 DPP 규제는 국내 자동차 부품 기업에게 새로운 과제이자 글로벌 공급망에서 경쟁력을 높일 기회"라며 "포스코인터내셔널의 글로벌 영업망, 아이비씨티의 카테나-X 플랫폼 역량에 다산디엠씨의 SI 및 보안·인프라 구축 노하우를 더해 국내 기업들이 카테나-X 생태계에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com