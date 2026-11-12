아미코젠, 中 셀루프로와 전략적 업무협약 체결

공동 R&D·코브랜딩·상호 판매 추진

송도 GMP 공장 추가 제조거점 활용 협의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 바이오 소재 전문기업 아미코젠이 중국 세포배양배지 전문기업 셀루프로(CelluPro)와 손잡고 항체 및 항체-약물접합체(ADC)용 배지 사업 확대에 나선다.

12일 아미코젠은 중국 셀루프로와 세포배양배지 공동 연구개발 및 제조·판매 협력을 위한 포괄적 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 공동 연구개발과 제품 판매를 추진하는 한편, 아미코젠의 송도 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 생산시설을 활용한 위탁제조(CMO) 협력도 검토할 계획이다.

양사는 지난 6일 중국 옌타이에서 협약식을 열고 ▲공동 연구개발(R&D) ▲카탈로그 배지 공동 브랜딩(코브랜딩) ▲상호 제품 판매 및 유통 ▲송도 GMP 시설을 활용한 위탁제조 등에서 협력하기로 했다. 주요 협력 대상은 항체 및 ADC 개발·생산에 사용되는 세포배양배지다.

아미코젠과 셀루프로 부사장(Fei Tao)이 지난 6일 중국 옌타이에서 세포배양배지 공동 연구개발·제조·판매 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=아미코젠]

셀루프로는 중국 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업 맵플렉스(MabPlex)의 자회사로, 세포배양배지 개발과 생산을 전문으로 하고 있다. 회사 측에 따르면 액상배지 환산 기준 연간 약 350만 리터의 생산능력을 보유하고 있으며, 레미젠(RemeGen)을 비롯한 중국 및 해외 제약사에 상업생산과 임상 개발용 무혈청 CHO 세포배양배지를 공급하고 있다.

이번 협약에서 양사가 중점적으로 추진하는 분야는 셀루프로의 배지 생산 기술과 아미코젠의 송도 GMP 제조시설을 연계하는 것이다. 셀루프로가 유럽 등 해외시장으로 사업을 확대하는 과정에서 송도공장을 한국 내 추가 제조거점으로 활용하는 방안을 협의할 예정이다.

세포배양배지는 바이오의약품 생산공정에 적용된 이후 품질과 성능의 일관성을 유지하는 것이 중요하다. 기존 배지의 제조시설을 추가하거나 공급처를 변경하려면 제품 동등성과 제조·품질관리 체계에 대한 검증이 필요하다.

이에 양사는 향후 제조 협력에 관한 본계약 체결 여부를 협의하고, 기술이전과 품질 검증 등을 거쳐 구체적인 생산체계를 마련할 계획이다. 실제 제조 협력이 이뤄질 경우 셀루프로는 기존 생산시설 외에 한국 내 추가 공급거점을 확보할 수 있게 된다.

아미코젠은 지난 10월 송도 생산시설을 기반으로 바이오의약품 제조사의 자체 조성 배지를 위탁생산하는 CMO 사업을 본격화했다. 이번 협약을 통해 기존 상업화 배지로 위탁생산 대상을 확대하고 송도공장의 생산물량을 확보한다는 구상이다. 다만 구체적인 위탁생산 규모와 공급 일정 등은 향후 협의를 통해 결정될 예정이다.

양사는 CHO 세포배양배지를 중심으로 공동 연구개발과 코브랜딩 사업도 추진한다. 세포주 특성과 고농도 배양 공정에 적합한 맞춤형 배지를 공동 개발하고, 셀루프로의 일부 배지 제품을 공동 브랜드로 국내 시장에 공급하는 방안을 검토하고 있다.

아울러 아미코젠이 자체 개발한 CHO 배지 제품군을 셀루프로의 현지 영업망을 통해 중국 시장에 소개하고 판매하는 방안도 추진한다. 이를 통해 양사는 초기 신약 연구개발 단계부터 임상 및 상업생산 단계까지 제품 공급 기회를 확대할 계획이다.

손창빈 아미코젠 바이오텍사업본부장은 "이번 협약은 셀루프로가 실제 상업생산 현장에서 축적한 CHO 배지 기술과 아미코젠의 배지 개발·제조 역량, 송도 GMP 생산 인프라를 결합해 글로벌 시장을 공략하는 전략적 협력"이라며 "공동 연구개발과 코브랜딩을 통해 아미코젠 카탈로그 배지의 제품 경쟁력을 높이는 동시에 양사의 영업 네트워크를 활용해 한국과 중국에서 사업 기회를 폭넓게 확대할 것"이라고 말했다.

이어 "후속 협의를 통해 기술이전과 품질 검증, 제조 및 판매 협력 방안을 단계적으로 구체화하고, 이를 송도공장의 상업생산 레퍼런스 및 위탁생산 물량 확대로 연결해 실질적인 사업 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com