"삼현, 휴머노이드 관절 액추에이터 양산 단계 진입" - CMIR

로봇 논의 고객 23곳·스펙인 이상 6곳

내년 4월 액추에이터 연 50만개 생산라인 완공 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 독립리서치 CMIR는 12일 자동차·방산·로봇용 모터·감속기·제어기를 설계·생산하는 모션컨트롤 기업 '삼현'에 대해 북미 휴머노이드 업체의 관절 액추에이터 초도 양산 수주를 확보하면서 로봇 사업의 양산 단계 진입이 확인되고 있다고 분석했다.

김유연 CMIR리서치 연구원은 "삼현은 지난 9월 북미 글로벌 휴머노이드 기업으로부터 AXLON의 초도 양산 물량을 수주하며 북미 완성로봇 양산 공급망에 진입했다"며 "오는 12월 첫 출하를 시작으로 2027년 1분기 첫 고객사의 양산 개시와 후속 수주가 이어질지가 핵심 확인 지표"라고 밝혔다.

삼현은 모터와 감속기, 제어기를 자체 설계·생산해 하나의 모듈로 공급하는 '3-in-1 스마트 액추에이터' 기술을 보유하고 있다. 지난해 자동차 액추에이터 생산량은 304만개로, 자동차 전장에서 확보한 대량 양산·품질관리 체계를 휴머노이드 관절용 액추에이터로 확대하고 있다.

삼현 로고. [사진=삼현]

로봇용 액추에이터 'AXLON'은 하모닉·유성 감속기를 적용한 회전형 제품과 준직접구동형, 직선형을 합쳐 총 12종으로 구성됐다. 내구시험은 2만시간 이상 진행했으며 관련 특허 14건을 출원했다.

회사는 지난 6월 글로벌 휴머노이드 기업으로부터 두 건의 양산 전제 프로토 물량을 수주한 뒤 9월 21일 북미 업체로부터 초도 양산 발주를 확보했다. 현재 로봇 분야에서 공급을 논의 중인 고객은 23곳이며 이 가운데 6곳이 샘플 발주와 성능 검증을 진행하는 스펙인 단계 이상, 4개 프로젝트는 양산 프로토타입 공급계약 단계에 있다.

김 연구원은 "프로토 수주 이후 석 달 만에 양산 공급으로 전환됐다는 점은 자동차 전장에서 축적한 양산 역량이 휴머노이드 고객사의 공급사 선정 과정에서도 확인됐다는 의미"라고 설명했다.

이에 따라 회사는 고객사의 조기 공급 요청에 맞춰 창원2공장 자동화라인 가동 시점을 앞당겼다. 로봇 전용 라인은 2027년 4월 완공을 목표로 하며 연간 액추에이터 50만개, 모터 150만개, 제어기 100만개, 감속기 50만개의 생산능력을 갖출 예정이다. 로봇라인 투자 규모는 약 400억원이다.

CMIR리서치는 휴머노이드 시장 확대와 비중국 공급망 수요도 삼현의 사업 기회를 넓힐 것으로 봤다. 보고서는 2030년 글로벌 휴머노이드 출하량을 89만~120만대로 가정할 경우 관절 액추에이터 시장 규모가 77억~104억달러에 이를 것으로 추정했다. 휴머노이드 부품 원가에서 회전형과 직선형 액추에이터가 차지하는 비중은 약 51%로 분석했다.

본업인 자동차와 방산도 2027년부터 매출 회복에 힘을 보탤 것으로 예상했다. 삼현의 2025년 말 수주잔고는 약 1조3000억원으로 자동차가 약 75%, 방산 15%, 기타 10%를 차지한다. 휴머노이드 양산 프로젝트는 이 수주잔고에 포함되지 않았다.

자동차 부문은 고객사 재고 조정으로 올해 상반기 가동률이 38.5%까지 낮아졌지만 기존 수주 물량의 양산이 2027년부터 순차적으로 매출에 반영될 전망이다. 방산에서는 천궁-II 수출 물량이 반영되기 시작했으며 2026년 상반기 수출 매출은 31억5000만원을 기록했다.

김 연구원은 "연구개발비와 인건비 등 고정비성 비용이 이미 반영된 상황에서 자동차 매출 회복과 로봇 양산 매출이 더해지면 이익 규모와 수익성이 함께 개선될 여지가 있다"며 "삼현은 자동차 전장부품사에서 휴머노이드 관절 액추에이터 공급사로 사업 구조를 넓혀가는 단계"라고 말했다.

nylee54@newspim.com