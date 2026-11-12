"'엔비디아칩 대중 유출 단속' 거듭 지시에도 러트닉 상무가 뭉갰다"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩을 중국으로 빼돌리는 우회 수출 기업에 대한 단속을 올해 들어서만 세 번째 승인했으나, 하워드 러트닉 상무장관이 백악관의 결정에도 이행을 지연시켰다고 악시오스가 복수의 소식통을 인용해 11일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 의혹 여성과의 불륜 소식이 행정부를 뒤흔들던 지난 목요일(5일), 백악관 상황실에서는 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표, 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관과 러트닉 상무장관이 마주 앉았다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

이 자리에서 베선트 재무장관은 스파이 스캔들의 핵심 기업인 '메가스피드' 등에 상무부가 왜 수출 통제를 집행하지 않는지 러트닉 장관을 강하게 추궁했고, 참석자 전원이 베선트 장관의 편을 들었다. 러트닉 장관은 동의하는 듯하다가 혼잣말로 "대통령에게 확인해 봐야 한다"고 중얼거렸다.

한 관계자는 "러트닉 장관이 시간을 끌고 있다"며, 그가 이전에도 대통령과 비공개로 독대해 수출 제한에 대한 생각을 바꾸도록 설득하려 했던 전례가 있다고 전했다.

방 안에 있던 한 참석자가 이를 간파하며 "좋다. 오늘 바로 처리하자"고 맞받으면서 일행은 그날 오후 5시경 백악관 집무실로 향했다. 트럼프 대통령은 기술 고문인 일론 머스크 테슬라·스페이스X CEO에게 전화를 걸어 의견을 구한 뒤 제재 추진에 합의했다. 머스크 역시 루비오·베선트·그리어·헤그세스 장관이 주장한 통제 조치 부과를 지지했으나, 러트닉 장관만이 유일하게 "이 조치가 중국과의 무역전쟁을 촉발할 것"이라고 경고한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 "어서 끝내자"며 최종 결단을 내렸다. 하지만 모두가 백악관 집무실 밖으로 나오자 러트닉 장관은 또다시 새로운 지연 전술을 꺼내 들었다. 그가 "몇 가지 방안을 검토해 보고 다시 오겠다"고 말하자, 참석자 전원이 "아니, 이미 결정은 끝났다. 당장 가서 실행하라"고 맞섰지만 실제 조치는 아직도 이행되지 않고 있다는 게 소식통의 전언이다.

트럼프 대통령은 지난 5월과 8월, 그리고 지난 5일까지 최소 세 차례에 걸쳐 엔비디아 칩이 중국으로 우회 유출된 것으로 의심되는 정황에 대해 조치를 승인했으나, 러트닉 장관과 제프리 케슬러 상무부 차관이 번번이 버티며 집행을 가로막아 왔다.

앞서 트럼프 행정부는 지난해 엔비디아가 강력히 로비해 온 H200 칩의 대중국 수출 통제를 완화하겠다고 발표한 바 있다. 당시 트럼프 대통령은 구형이지만 여전히 강력한 성능을 갖춘 엔비디아 H200 칩의 대중 판매를 허용하는 대신 중국 내 판매액의 25%를 미 정부에 납부하도록 하는 조건에 합의하며 유화적인 접근을 취했다.

실제 젠슨 황 CEO는 앨리스 황과의 불륜 파문이 불거지기 훨씬 전부터 중국 시장 진출을 적극적으로 추진해 왔다. 트럼프 대통령이 사활을 걸고 있는 AI 붐의 중심에 선 황 CEO는 중국에 저사양 칩을 판매하는 것이 오히려 중국의 자체 기술 개발을 막고 미국 기술에 종속시켜 국가 안보에 도움이 된다는 논리로 트럼프 대통령과 러트닉 장관을 설득하는 데 상당한 성과를 거둬왔다.

이번 소식은 대중 반도체 수출 통제를 둘러싼 미 행정부 내 갈등을 여실히 보여준다. 러트닉 장관은 젠슨 황 CEO와 앨리스 황의 관계에 관한 극비 문건도 사전에 열람한 것으로 전해졌는데, 이 문건은 지난 5월 트럼프 대통령의 방중길 에어포스 원 기내에서 루비오 장관이 보고한 것으로 알려졌다.

러트닉 장관이 이러한 사실을 알고도 엔비디아 반도체의 대중 수출을 승인하고, 행정부 내 여러 부처가 요구한 메가스피드의 수출 통제 명단(Entity List) 등재를 최근 두 달 동안 늦춰온 정황까지 드러나면서 그를 둘러싼 의혹도 함께 불거지고 있다.

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