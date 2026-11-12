대웅제약, 염증성 장질환 신약 후보 임상 1상 시험계획 승인

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 12일 경구용 장질환 치료제 임상 1상 승인을 받았다
- 후보물질은 장 점막 회복을 목표로 15-PGDH를 억제하는 방식이다
- 건강한 성인 88명 대상으로 안전성과 약동학 등을 평가할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 경구용 염증성 장질환 치료제 후보물질 'DWP309008'의 임상 1상 시험계획을 식품의약품안전처로부터 승인받았다고 12일 밝혔다. 지난 5월 이노보테라퓨틱스와 총 6625억원 규모의 기술도입 계약을 체결한 지 약 6개월 만이다.
DWP309008은 이노보테라퓨틱스가 개발한 'INV-008'로, 궤양성 대장염과 크론병 등 염증성 장질환으로 손상된 장 점막의 회복을 목표로 한다. 장 점막의 보호와 회복에 관여하는 프로스타글란딘 E2(PGE2)를 분해하는 효소 '15-PGDH'를 억제하는 방식이다.
해당 후보물질은 비임상 연구에서 대장 조직 내 높은 약물 노출과 장 점막 치유 효과가 관찰됐다. 임상 1a상에서는 건강한 성인 88명을 대상으로 안전성과 내약성, 약동학·약력학 특성을 평가한다. 이승환 서울대병원 임상약리학과 교수가 시험책임자를 맡으며, 향후 글로벌 임상에 활용할 자료를 확보하기 위해 다양한 인종의 참여자를 포함할 예정이다.
대웅제약은 1a상 결과를 토대로 해외에서 염증성 장질환 환자를 대상으로 한 임상 1b상 진입을 검토할 계획이다. 자체 후기 임상 개발과 글로벌 기술수출도 사업화 방안으로 검토한다.
박성수 대웅제약 대표는 "이번 임상 1상 승인은 이노보테라퓨틱스와의 기술도입 협력이 실제 임상 개발 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
sykim@newspim.com