[MLB] '700홈런' 푸홀스 좌절…HOU '골글 포수' 아스머스 신임 감독 선임

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴이 브래드 아스머스를 신임 감독으로 선임했다.

휴스턴 랜디 플로레스 단장은 12일(한국시간) "아스머스를 신임 감독으로 선임했다. 그는 인터뷰 내내 리더십과 에너지, 전문성을 보여주며 깊은 인상을 남겼다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 휴스턴이 12일(한국시간) 브래드 아스머스를 신임 감독으로 선임했다. [사진=MLB] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

새 감독으로 낙점된 아스머스는 1987년 드래프트 48라운드, 전체 1152번으로 뉴욕 양키스의 지명을 받았다. 이후 샌디에이고에서 빅리그 데뷔 후 디트로이트, 휴스턴, LA 다저스를 거친 후 2010년에 현역에서 은퇴했다. 통산 1971경기 타율 0.251, 1579안타(80홈런) 607타점 718득점을 기록했다.

휴스턴 소속으로 2001, 2002, 2006년까지 총 세 차례 골드 글러브를 수상했다. 2005년 휴스턴이 창단 첫 월드시리즈(WS·7전4선승제)에 진출할 때도 준수한 활약을 보여줬다.

2010년 은퇴 후 샌디에이고 특별보좌를 시작으로 월드베이스볼클래식(WBC) 이스라엘 국가대표팀 감독을 맡았다. 2014년부터 2017년까지 디트로이트, 2019년에는 LA 에인절스 지휘봉을 잡았지만 성적을 내지 못했다.

최근까지 양키스 벤치코치로 역임했던 아스무스는 결국 골드글러브를 받았던 휴스턴으로 복귀했다.

휴스턴은 올 시즌 와일드카드 시리즈에서 시카고 화이트삭스에 2연패를 당해 탈락한 뒤 조 에스파다 감독과 재계약하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 앨버트 푸홀스 감독. [사진=로이터] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

차기 사령탑 물색에 나선 휴스턴은 아스머스를 비롯해 전설적인 홈런왕 출신인 앨버트 푸홀스, 탬파베이 산하 트리플A팀 감독인 모건 엔스버그, 텍사스 벤치코치인 루이스 우루에타 등을 두루 면접한 끝에 아스머스를 선택했다.

한편 푸홀스는 또 한 번 감독직에서 낙방했다. 그는 앞서 샌디에이고, 에인절스에서도 감독 면접을 봤지만 최종 사령탑에 오르지 못했다. 올해 초 열린 WBC에서 도미니카공화국 대표팀 지휘봉을 잡아 4강 진출을 이끌었지만, 이번에도 빅리그 감독직을 맡지 못했다.

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