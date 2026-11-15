HD현대, 600톤급 '자율 운항' 무인수상함 진수…한미 방산 협력 '결실'

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양사 협력 1년 만에 무인수상함 시제함 건조 완료

HD현대 함정 자율화 기술·안두릴 AI 임무 솔루션 결합

내년 초 미국 현지 시험 운항…미 해군 시장 공략 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 미국 방산기업 안두릴과 공동 개발한 600톤급 무인수상함 시제함을 진수했다. 지난해 11월 양사가 협력 계약을 체결한 지 약 1년 만으로, 한국의 함정 건조 기술과 미국의 인공지능(AI) 기반 임무 자율화 기술을 결합한 첫 성과다.

HD현대는 12일 울산 HD현대중공업에서 안두릴과 공동 개발한 무인수상함 진수식을 개최했다고 밝혔다.

HD현대중공업 야드 전경. [사진=HD현대]

이날 행사에는 주원호 HD현대중공업 사장과 이상봉 HD현대중공업 전무, 맷 그림 안두릴 최고운영책임자(COO), 셰인 애넛 안두릴 수석부사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번에 진수한 함정은 경하중량 600톤급 중형 무인수상함(ASV)이다. 승조원 없이 장기간 자율 운항하면서 정찰·감시와 해양 정보 수집 등 다양한 임무를 수행하도록 개발됐다.

특히 양사는 지난해 11월 협력 계약을 체결한 이후 약 1년 만에 시제함 진수까지 마쳤다. HD현대의 함정 설계·건조 역량과 안두릴의 무인체계 개발 기술을 결합해 개발 기간을 단축했다.

시제함에는 HD한국조선해양이 자체 개발한 함정 자율화 토탈 솔루션 '브이에이원(VAOne)'과 안두릴의 AI 기반 임무 자율화 플랫폼 '래티스(Lattice)'가 탑재됐다.

VAOne은 함정의 추진·발전기관 등 주요 장비를 자동으로 운용하고 이상 상황에 대응하는 기술이다. 래티스는 각종 센서 정보를 통합해 정찰·감시 등 군사 임무를 계획하고 수행하는 역할을 맡는다.

양사는 두 기술을 연동해 함정의 자율운항부터 임무 수행까지 통합적으로 관리할 수 있는 무인 운용체계를 구축했다.

앞서 HD현대와 안두릴은 지난 10월 미국 캘리포니아주 롱비치항 인근 해상에서 368톤급 무인수상함을 활용한 자율운항 공동 시연을 진행했다. 이번 600톤급 시제함은 해당 기술을 실제 중형 무인수상함 개발에 적용한 것이다.

HD현대는 진수 이후 울산 앞바다에서 시운전과 마무리 작업을 진행하고, 내년 초 미국으로 함정을 이동시켜 현지 시험 운항에 나설 계획이다.

이를 통해 미국 현지에서 실증 실적을 확보하고 향후 미 해군 중형 무인수상함 후속 사업을 비롯한 글로벌 무인함정 시장 공략에 나선다는 방침이다.

주원호 HD현대중공업 사장은 "이번 무인수상함의 진수는 HD현대의 함정 건조 역량 및 무인 운항 기술력을 결합한 성과라 할 수 있다"며 "앞으로도 기술 고도화를 통해 무인수상함 시장을 선점해 나가겠다"고 말했다.

한편 HD현대는 안두릴과 무인수상함뿐 아니라 무인잠수정(UUV) 분야에서도 공동 개발을 추진하는 등 해양 무인체계 사업 협력을 확대하고 있다.

chanw@newspim.com