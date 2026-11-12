[현장 인터뷰] '아라우조 공백 해결' 우리카드 김동영 "미친 듯이 내 역할만 하자 생각"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = "미친 듯이 제가 할 것만 하고 나오자는 생각으로 들어갔다."

우리카드 김동영이 갑작스럽게 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 외국인 공격수 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)의 부상 이탈이라는 악재 속에서 교체 투입돼 16득점을 올리며 대한항공 격파의 주역으로 떠올랐다.

[장충=뉴스핌] 우리카드의 김동영이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 부상으로 인해 경기 도중 교체된 아라우조의 대체자로 나와 맹활약 한 뒤 취재진과 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 경기에서 세트스코어 3-2(18-25 25-22 25-16 22-25 15-12)로 승리했다. 이날 승리로 우리카드는 개막 3연승을 달리며 승점 8로 선두를 지켰다.

승부의 가장 큰 변수는 2세트에 발생했다. 주포 아라우조가 무릎 상태에 이상을 느끼면서 코트를 떠난 것이다. 외국인 공격수의 비중이 큰 V리그에서 주포의 이탈은 치명적인 악재가 될 수 있었다.

하지만 김동영이 그 공백을 훌륭하게 메웠다. 교체 투입된 그는 대한항공의 높은 블로킹을 상대로 51.72%의 공격 성공률과 함께 16득점을 올리며 공격의 한 축을 책임졌다.

경기 후 취재진과 만난 김동영은 갑작스러운 투입에도 당황하지 않았다고 밝혔다. 그는 "시즌을 준비할 때부터 아라우조가 아프거나 컨디션이 좋지 않을 때 들어가서 해야 할 역할을 계속 연습했다"라며 "코트에 들어갈 때는 미친 듯이 제가 할 것만 하고 나오자는 생각이었다"라고 말했다.

이어 "아포짓 스파이커 자리다 보니 공이 올라왔을 때 확실하게 득점으로 연결해야 한다고 생각했다"라며 "팀이 분위기를 끌어올릴 수 있도록 공격에서 확실하게 역할을 해내려고 노력했다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 김동영이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 부상으로 인해 경기 도중 교체된 아라우조의 대체자로 나와 맹활약했다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

김동영의 가장 큰 무기는 스피드다. 186cm의 신장으로 신장에서는 상대 블로커들에게 밀릴 수 있지만 빠른 발과 스윙으로 이를 극복할 수 있다는 평가를 받는다.

우리카드 박철우 감독 역시 경기 후 김동영의 잠재력을 높이 평가했다. 박 감독은 "김동영은 충분히 30득점씩 올릴 수 있는 선수"라며 "신장은 작지만 발과 스윙이 빠르다. 높은 타점이 아니라 스피드로 공격할 수 있다는 장점이 있다"라고 칭찬했다.

김동영도 빠른 공격에 자신감을 드러냈다. 그는 "전위 공격은 빠르게 때릴 수 있기 때문에 상대 블로킹의 높이가 크게 문제가 되지 않는다고 생각한다"라며 자신의 공격 스타일을 설명했다.

다만 이날 경기력에 완전히 만족하지는 않았다. 김동영은 "후위 공격에서는 공을 더 멀리 밀어주거나 다양한 코스로 처리했어야 했는데 그런 부분을 잘하지 못했다"라며 아쉬움을 드러냈다.

이어 "개인적으로는 오늘 경기도 아쉬운 부분이 많았다. 원하는 대로 공격한 장면도 있었지만 그렇지 못한 장면도 있었다"라고 돌아봤다.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

특히 중요한 순간 공격을 득점으로 연결하지 못한 점을 개선 과제로 꼽았다. 그는 "공이 올라왔을 때 확실하게 포인트를 내줘야 팀이 분위기를 끌어올릴 수 있다"라며 "그런 상황에서 역할을 충분히 하지 못한 부분이 아쉽다"라고 말했다.

김동영에게는 개인적인 동기부여도 있다. 시즌이 끝난 뒤인 내년 5월 결혼을 앞두고 있어 선수 생활에 대한 책임감이 한층 커졌다. 그는 결혼이 경기력에 동기부여가 되는지 묻자 "결혼을 해야 하다 보니 운동에 더 집중하게 된다"라며 "제가 할 수 있는 것들을 잘해서 배구판에 오래 남아 있어야겠다는 생각을 한다"라고 밝혔다. 이어 "그래야 예쁜 가정도 꾸릴 수 있다"라며 웃었다.

박 감독은 김동영의 활약이 단순히 공격에만 국한되지 않았다고 평가했다. 그는 "김동영이 들어가면서 한태준 세터도 더 다채로운 플레이를 할 수 있었다"라며 "리시브와 수비에도 참여하면서 전체적으로 선수들이 팀 배구를 했다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 김동영이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 부상으로 인해 경기 도중 교체된 아라우조의 대체자로 나와 맹활약했다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

김동영의 활약은 우리카드에 또 다른 가능성을 보여줬다. 아라우조에게 공격이 집중되는 상황뿐 아니라 빠른 공격과 수비 가담을 활용한 다양한 전술을 구사할 수 있다는 점을 확인했기 때문이다. 아라우조의 무릎 상태에 따라 김동영은 다음 경기인 현대캐피탈전에서도 선발로 출전할 가능성이 있다.

갑작스럽게 찾아온 기회에서 자신의 가치를 증명한 김동영. 그러나 그의 시선은 이미 다음 경기를 향하고 있다. 그는 "앞으로 더 많이 연습해서 이전보다 더 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 다짐했다.

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