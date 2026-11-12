[현장 인터뷰] 우리카드 한성정 "이번 시즌이 마지막이라는 각오…배구에 미쳐 있다"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = "이번 시즌이 마지막이라는 생각으로 준비했다. 지금은 정말 배구에 미쳐 있다."

우리카드의 개막 3연승을 이끈 한성정이 남다른 각오를 드러냈다. 지난 두 시즌의 아쉬움을 뒤로하고 절치부심한 끝에 강력한 우승 후보 대한항공을 무너뜨리는 데 앞장섰다.

[장충=뉴스핌] 우리카드의 한성정이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 수훈 선수로 뽑혀 인터뷰를 진행하고 있다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 경기에서 세트스코어 3-2(18-25 25-22 25-16 22-25 15-12)로 승리했다.

개막 3연승을 달린 우리카드는 승점 8을 확보하며 선두 자리를 지켰다. 반면 대한항공은 한국전력전에 이어 2연패에 빠졌다.

이날 승리의 중심에는 한성정이 있었다. 한성정은 팀 최다인 18득점을 올리며 공격을 이끌었다. 특히 마지막 5세트 매치포인트에서는 서브에이스를 기록하며 치열했던 승부에 마침표를 찍었다.

더욱 의미 있는 것은 외국인 공격수 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 2세트 도중 무릎 문제로 이탈한 상황에서 거둔 승리라는 점이다. 한성정은 국내 선수들과 함께 공격을 책임지며 팀이 무너지지 않도록 버텼다.

경기 후 취재진과 만난 한성정은 이번 시즌을 준비한 과정에 대해 솔직한 심정을 털어놨다. 그는 "지난 두 시즌 동안 경기를 많이 뛰지 못했고 수술도 하면서 어려운 시간을 보냈다"라며 "솔직히 이번 시즌이 마지막이라는 생각으로 임했던 것 같다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 한성정이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이어 "그러다 보니 배구에만 집중하게 됐다. 지금은 정말 배구에 미쳐 있다"라며 "다른 생각은 하지 않고 하루하루가 마지막인 것처럼 최선을 다하고 있다"라고 강조했다. 실제로 한성정은 이번 시즌 3경기에 모두 출전해 36점을 올리며 득점 부분 13위를 기록하고 있다.

한성정의 절박함은 훈련에서도 드러났다. 박철우 감독은 경기 후 인터뷰에서 한성정이 연봉 삭감에도 불구하고 실력으로 자신의 가치를 증명하겠다는 각오를 밝혔다고 전했다.

박 감독은 "한성정은 이번 시즌을 앞두고 절치부심했다. 연봉이 깎였지만 담담하게 받아들이면서 실력으로 증명하겠다고 했다"라며 "거의 매일 야간 훈련을 하면서 무릎과 몸 상태를 관리했다"라고 설명했다. 이어 "홍익대 시절의 한성정을 보는 것 같았다"라며 대학 시절 보여줬던 공격력을 떠올렸다.

한성정 역시 박 감독의 격려가 자신감을 되찾는 데 큰 도움이 됐다고 밝혔다. 그는 "아직 홍익대 시절의 모습까지는 아닌 것 같다"면서도 "감독님께서 훈련할 때마다 놀라시면서 과거의 한성정을 찾자고 말씀해 주신다. 그런 이야기를 들으면서 자신감이 많이 붙었다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 한성정이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이날 우리카드는 아라우조의 이탈이라는 예상치 못한 위기를 맞았다. 하지만 한성정은 크게 동요하지 않았다. 그는 "아라우조가 팀에 합류한 뒤에도 재활 때문에 빠지는 시간이 있었고, 그동안 국내 선수들끼리 정말 열심히 훈련했다"라고 설명했다.

이어 "감독님께서 어떤 선수가 들어가든 자신에게는 최고의 선수라고 말씀하셨다. 부담 없이 실력을 보여주라고 항상 자신감을 심어주셨다"라며 "선수들끼리도 굉장히 끈끈해졌다"라고 덧붙였다.

한성정은 "감독님께서 힘든 순간에는 반드시 위기가 찾아온다고 말씀하셨는데 오늘이 바로 그런 상황이었던 것 같다"라며 "그동안 훈련을 열심히 했기 때문에 위기를 잘 넘길 수 있었다"라고 돌아봤다.

마지막 서브에이스에 대해서는 웃음을 보였다. 그는 "사실 그쪽으로 때리려고 했던 것은 아니다. 공이 살짝 잘못 맞았다"라며 "오늘은 운이 좋았던 것 같다"라고 솔직하게 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 한성정이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

개막 3연승으로 우리카드가 시즌 초반 돌풍의 중심에 섰지만 한성정은 순위 경쟁에 큰 의미를 부여하지 않았다. 그는 "저뿐 아니라 모든 선수가 그런 것은 생각하지 않고 있다"라며 "감독님께서 항상 최선을 다하다 보면 시간이 지났을 때 이겨 있을 것이라고 말씀하신다"라고 밝혔다. 이어 "우리 선수들은 한 경기, 한 경기 최선을 다하자는 분위기"라고 강조했다.

마지막이라는 각오로 시작한 시즌. 한성정은 절박함을 경기력으로 바꾸며 우리카드의 상승세를 이끌고 있다.

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