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[핌in장충] 아라우조 없이 대한항공 격파...우리카드 박철우 감독 "진정한 팀 배구 했다"

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  • 우리카드는 11일 대한항공을 3-2로 꺾고 개막 3연승을 달렸다
  • 박철우 감독은 아라우조 이탈에도 김동영과 한성정의 활약을 칭찬했다
  • 김영준의 수비 활약도 빛났으며 아라우조는 다음 경기 복귀가 전망됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 외국인 공격수 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 경기 도중 이탈하는 악재에도 대한항공을 꺾은 우리카드 박철우 감독이 선수들의 활약에 만족감을 드러냈다. 

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 HK흥국금융 2026-2027 V리그 남자부 경기에서 세트스코어 3-2(18-25 25-22 25-16 22-25 15-12)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

개막 3연승을 달린 우리카드는 승점 8을 확보하며 선두를 지켰다. 반면 강력한 우승 후보로 평가받는 대한항공은 한국전력전에 이어 2연패에 빠졌다.

경기 후 취재진과 만난 박 감독은 "지난 시즌에도 한국전력과 OK저축은행을 상대로 2연승을 거둔 뒤 연패에 빠졌다"라며 "이번에도 그런 수순을 밟지 않았으면 했다. 선수들에게 불안감이 생길 수 있어 오늘 승리가 절실했다"라고 밝혔다.

이어 "경기에 들어간 선수들이 너무나 잘해줬다. 우리가 지난 6개월 동안 왜 그렇게 힘들게 고생했는지 보여줄 수 있었던 경기"라며 만족감을 드러냈다.

이날 우리카드의 승리는 더욱 특별했다. 1세트를 18-25로 내준 상황에서 주포 아라우조마저 2세트 도중 무릎 문제로 코트를 떠났기 때문이다.

박 감독은 "아라우조는 시즌 전부터 무릎에 물이 차는 증상이 있어 계속 관리하고 있었다. 오늘은 느낌이 좋지 않다고 해서 상태를 살펴봐야 한다"라고 설명했다.

그러면서 "오히려 잘됐다고 생각했다. 무리하게 뛰게 하기보다 관리하면서 다음 경기를 준비하는 것이 낫다고 판단했다"라며 "대신 들어간 선수들이 워낙 잘해줘 큰 문제 없이 경기를 치를 수 있었다"라고 덧붙였다.

아라우조의 공백을 메운 선수는 김동영이었다. 김동영은 교체 투입 이후 16득점을 올리며 대한항공의 높은 블로킹에 맞섰다. 박 감독은 "김동영은 능력이 없는 선수가 아니다. 충분히 30득점씩 올릴 수 있는 선수"라며 "신장은 작지만 발이 빠르고 스윙이 빠르다. 높은 타점보다는 스피드로 승부할 수 있다는 장점이 있다"라고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 김동영이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 부상으로 인해 경기 도중 교체된 아라우조의 대체자로 나와 맹활약했다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

김동영의 투입으로 공격 전술에도 변화가 생겼다. 높이를 앞세운 공격 대신 빠른 움직임과 다양한 공격 패턴을 활용할 수 있게 됐다는 설명이다.

박 감독은 "김동영이 들어가면 한태준 세터가 좀 더 다채로운 플레이를 할 수 있다고 생각했다"라며 "전체적으로 신장은 작아졌지만 수비 능력이 좋은 선수들이기 때문에 수비를 바탕으로 한 배구를 할 수 있을 것으로 봤다"라고 말했다.

이어 "김동영도 리시브와 수비에 적극적으로 참여했다. 선수들이 전체적으로 정말 팀 배구를 해줬다"라고 강조했다.

한성정의 활약에도 박수를 보냈다. 한성정은 이날 팀 최다인 18득점을 올렸고, 마지막 5세트 매치포인트에서는 서브에이스로 승부에 마침표를 찍었다.

박 감독은 "한성정의 홍익대 시절 모습이 떠올랐다. 대학 시절에는 중앙에서도 공격을 잘했고 다양한 플레이를 보여줬던 선수"라고 평가했다.

이어 "이번 시즌을 앞두고 절치부심했다. 연봉이 삭감됐는데도 담담하게 받아들이면서 실력으로 증명하겠다고 했다"라며 "거의 매일 야간 훈련을 하면서 무릎과 몸 상태를 관리했다. 좋은 컨디션을 유지하기 위해 정말 많이 노력했다"라고 설명했다.

박 감독이 선수 기용에서 가장 중요하게 생각하는 기준도 훈련 태도다. 그는 "선수들에게 늘 이야기하는 것이 있다. 우리가 선수를 판단하는 기준은 훈련밖에 없다는 것"이라며 "훈련에서 좋은 모습을 보여주면 경기에 나갈 수 있다. 한성정은 그 기준에서 계속 좋은 모습을 보여주고 있다"라고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 외국인 선수 아라우조가 11일 열린 대한항공과의 경기에서 부상으로 인해 경기 도중 교체됐다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

리베로 김영준의 활약도 승리의 원동력이었다. 김영준은 신들린 듯한 리시브와 수비로 대한항공의 공격을 막아내는 데 힘을 보탰다. 박 감독은 "경기가 끝나고 단장님께 김영준을 잡아주셔서 감사하다고 말씀드렸다"라며 "프리에이전트(FA) 당시 다른 팀에서도 관심이 있었지만 본인도 우리카드에 남고 싶어 했다. 팀에서 잔류시켜준 것이 정말 감사하다"라고 밝혔다.

이어 "훈련 때부터 리시브 감각이 상당히 좋았다. 오재성의 허리 상태가 좋지 않아 과감하게 교체했는데 김영준이 정말 잘해줬다"라고 설명했다.

특히 수비 위치와 연결 능력을 높이 평가했다. 박 감독은 "일반적으로 리베로가 5번 자리에서 수비하는 경우가 많지만 나는 6번 자리에서 안정감을 주는 배구를 선호한다"라며 "오늘 김영준은 가운데에서 맞고 튀어나오는 공이나 굴절된 공까지 A패스에 가깝게 연결해줬다. 수비 전술에 대한 이해도가 정말 좋은 선수"라고 극찬했다.

이날 승리를 통해 선수층의 경쟁력을 확인했지만 박 감독은 무조건적인 로테이션보다는 선수단의 균형을 강조했다. 그는 "선수층이 두꺼우면 좋지만 자칫 잘못하면 팀 분위기가 깨질 수도 있다. 선수마다 자신감이 있고 왜 자신을 기용하지 않는지 아쉬움을 가질 수 있기 때문"이라고 설명했다.

이어 "주전 선수들은 알아서 열심히 하고, 비주전 선수들은 어떻게든 엔트리에 들어가기 위해 노력한다"라며 "오히려 주전도 비주전도 아닌 중간에 있는 선수들을 가장 많이 신경 쓰고 관리해야 한다고 생각한다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 리시브를 하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

그러면서 "그런 선수들이 최대한 좋은 경기력을 보여줄 수 있도록 때로는 화도 내고, 때로는 보듬어주면서 준비시키고 있다"라고 덧붙였다.

아라우조의 다음 경기 출전 가능성에 대해서는 긍정적으로 내다봤다. 박 감독은 "무릎 상태가 어느 정도 회복되면 다음 경기에서는 100%의 전력을 쏟을 수 있을 것으로 생각한다"라며 "아라우조는 크게 걱정하지 않아도 될 것 같다"라고 말했다.

우리카드의 다음 상대는 현대캐피탈이다. 지난 시즌 고전했던 상대인 만큼 박 감독은 벌써부터 경계심을 드러냈다. 그는 "현대캐피탈은 지난 시즌 우리가 가장 고전했던 팀"이라며 "아라우조 앞에 허수봉과 레오나르도 레이바(등록명 레오) 등 높은 블로킹이 선다. 아라우조의 몸 상태를 회복시키면서 우리의 강점인 수비와 리시브를 더욱 강화해야 한다"라고 강조했다.

이어 "현대캐피탈은 지난 시즌 알리라는 강력한 공격수가 있었지만 지금은 범실을 줄이고 내실 있는 경기를 하고 있다"라며 "우리도 범실을 줄이고 조직적인 플레이를 펼쳐야 한다"라고 덧붙였다.

wcn05002@newspim.com

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