전국 광역 단체장 11월 12일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사가 11일 항체연구원장 임명장을 수여했다
- 우상호 지사가 11일 겨울철 자연재난 대비 현장을 점검했다
- 전국 시도지사들이 11일 지역 현안과 예산 확보 활동을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-(재)스크립스코리아항체연구원장 임명장 수여식(09:00 통상상담실)
-겨울철 자연재난 대비 현장점검 (14:15 춘천)
-강원형 산불예방 생산간벌 모델구상 간담회(15:00 신관 소회의실)
-철원군수 면담(17:00 통상상담실)
▲허태정 대전시장
-충청권 메가프로젝트 관련 행사(9:00 충남 아산)
-충청권 상의 규제합리화 간담회(14:00 대전상공회의소)
▲조상호 세종시장
-세종시의회 제110회 정례회 2차 본회의(10:00 시의회)
▲박수현 충남지사
-통하는 충청남도 농업·농촌 발전위원회(14:00 대회의실)
▲신용한 충북지사
-옥천군 타운홀미팅(15:40 옥천군청 대회의실)
▲이원택 전북지사
-국가예산 확보활동 (13:00국회)
▲전재수 부산시장
-공무국외출장(11,11~11,18)
▲추미애 경기도지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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