[프로야구] 'ERA·탈삼진 2관왕' 두산 곽빈, 제13회 최동원상 수상

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 프로야구 평균자책점과 탈삼진 부문 2관왕에 오른 두산 곽빈이 제13회 최동원상의 주인공이 됐다.

사단법인 최동원기념사업회는 11일 부산은행 본점에서 제13회 BNK부산은행 최동원상 시상식을 열고 곽빈에게 최고 영예인 최동원상을 안겼다.

[서울=뉴스핌] 두산의 곽빈이 제13회 최동원상을 수상했다. [사진 = BNK 부산은행] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

곽빈은 지난달 15일 열린 최동원상 선정위원회에서 위원 7명 가운데 6명으로부터 1순위 표를 받으며 압도적인 지지로 수상자로 선정됐다.

올 시즌 곽빈은 두산의 에이스로 활약했다. 정규시즌 27경기에 등판해 11승 7패, 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개를 기록했다. 특히 평균자책점과 탈삼진 부문에서 나란히 리그 1위에 오르며 KBO리그 정상급 투수로서의 입지를 굳혔다.

국가대표팀에서도 존재감을 드러냈다. 곽빈은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 대표팀의 주축 선발투수로 활약하며 금메달 획득에 힘을 보탰다.

대만과의 조별리그 첫 경기에서는 6이닝 무실점으로 호투했고, 일본과의 결승전에서도 6.1이닝 1실점으로 상대 타선을 봉쇄했다. 곽빈의 활약을 앞세운 한국은 아시안게임 야구 5회 연속 우승이라는 금자탑을 쌓았다.

최동원상은 한국 야구의 전설인 고(故) 최동원 선수를 기리기 위해 2014년 제정됐다. 매년 국내 프로야구에서 뛰어난 활약을 펼친 투수에게 수여한다.

[서울=뉴스핌] 두산의 곽빈이 제13회 최동원상을 수상했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

초대 수상자는 2014년 KIA의 양현종이었다. 지난해에는 당시 한화 소속이었던 코디 폰세가 외국인 선수로는 역대 7번째 수상자로 이름을 올렸다.

부산은행은 제1회 시상식부터 올해까지 13년 연속 후원을 이어오고 있으며, 누적 후원금은 총 5억3000만원에 달한다. 이날 행사에서는 대선 고교 최동원상과 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상 시상도 함께 진행됐다. 시상식에 앞서 프로야구 선수들의 팬 사인회도 열렸다.

BNK부산은행 관계자는 "올 시즌 프로야구와 국가대표팀에서 뛰어난 활약을 펼친 곽빈 선수의 수상을 진심으로 축하한다"라며 "앞으로도 최동원 선수의 도전정신을 기리고 지역 스포츠 발전과 야구 꿈나무 육성을 위한 지원을 이어가겠다"라고 밝혔다.

wcn05002@newspim.com