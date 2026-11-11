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경북도의회 농수산위 "토종종자 보존·수의직 인력 확보 대책 마련해야"

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  • 경북도의회 농수산위는 11일 농축산 기관 행정사무감사를 실시했다
  • 의원들은 토종종자 보존을 위한 시드볼트 활용과 종자 공급 개선을 제안했다
  • 수의직 결원과 검사인력 부족 해소, 축산 연구성과의 현장 활용을 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김재준 의원, 토종종자 시드볼트 활용 체계적 보존 제안…수의직 채용 직급 상향·처우 개선도 주문
동물위생시험소·농업자원관리원·축산기술연구소 행감…방역·종자 수급·연구성과 현장 활용 점검

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 토종종자 체계적 보존을 위해 시드볼트를 적극 활용해야한다는 제안이 나왔다. 또 수의직 공무원의 지속적인 결원과 검사인력 부족 문제가 지적됐다.

11일 동물위생시험소, 농업자원관리원, 축산기술연구소를 대상으로 진행된 경북도의회의 '2026년도 행정사무감사'에서다.

경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식)는 이날 동물위생시험소, 농업자원관리원, 축산기술연구소를 대상으로 '2026년도 행정사무감사'를 실시하고 가축방역과 종자 공급, 축산 연구사업 등 농축산업 주요 현안을 점검했다.

행정사무감사 둘째 날인 이날 위원들은 토종종자의 체계적인 보존을 위한 시드볼트 활용과 수의직 공무원 인력난 해소를 주요 과제로 제시했다. 또 기관별 사업성과가 농가 소득 증대와 현장 문제 해결로 이어질 수 있도록 실효성 있는 개선대책을 마련할 것을 주문했다.

농업자원관리원 행정사무감사.[사진=경북도의회]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

◆ 토종종자 보존 강화…농가 수요에 맞는 종자 공급 촉구

농업자원관리원 감사에서 김재준 의원(울진)은 벼 종자 수요예측 부실과 과도한 매각 실적을 지적하고 토종종자의 체계적인 보존을 위해 시드볼트를 활용할 것을 제안했다.

이명희 의원(구미)도 토종종자 보존과 재배농가 확대를 지역 특산물 육성 및 농가 소득 창출로 연결해야 한다고 강조했다. 최덕규 의원(경주)은 농가 수요와 실제 생산되는 벼 종자 간 수급 불균형을 지적하며 우량종자 공급체계 개선을 요구했다.

육묘와 화분매개용 곤충의 안정적인 공급도 도마에 올랐다. 김상백 부위원장(포항)은 딸기 원묘 생산시설 확충과 거점육묘센터 활용을 촉구했다. 정용채 의원(비례대표)은 뒤영벌 생산목표와 실제 공급실적 간 차이를 지적하고 정확한 통계관리와 현실적인 공급계획 수립을 주문했다.

그린바이오 융복합 창조센터와 관련해서는 송병길 의원(상주)이 국비 확보와 인력 확충을, 최병욱 의원(예천)이 곤충 소재 상용화와 참여기업 유치 확대를 요구했다. 서재원 의원(포항)은 감사자료의 정확성과 책임 있는 답변을 강조했으며 최태림 의원(의성)은 청사 관련 사업 지연과 사업비 증가를 지적하고 종자 보급 이후 농가 만족도와 생산성 조사를 강화하라고 촉구했다.

동물위생시험소 행정사무감사[사진=경북도의회]26.11.11 nulcheon@newspim.com

◆ 수의직 결원 해소·방역 사각지대 개선 요구

동물위생시험소 감사에서는 수의직 공무원의 지속적인 결원과 검사인력 부족 문제가 집중적으로 제기됐다.

송병길 의원은 채용 직급 상향과 처우 개선 등 실효성 있는 인력 확보 대책을 주문했다. 김재준 의원은 수당 현실화와 함께 축산물 잔류물질 위반 예방을 위한 농가 교육 강화를 강조했다. 임무석 의원(영주)은 도축장 검사인력 부족에 따른 위생관리 공백을 우려하며 전문인력 확보와 질병별 검사 실적의 체계적인 관리를 요구했다.

정용채 의원은 가축질병 민원 통합관리체계 구축과 고령 축산농가의 백신 접종 지원 강화를, 최병욱 의원은 예천 구제역 발생 사례를 토대로 백신 접종 실태 관리와 예방접종 지원 확대를 주문했다.

이명희 의원은 염소 도축시설 부족과 특정 지역으로의 물량 집중 문제에 대한 대책을 촉구했다. 최덕규 의원과 최태림 의원은 노후 검사시설, 공간 부족, 연구실 안전관리와 근무환경 개선을 요구했다.

축산기술연구소 행정사무감사[사진=경북도의회] 2026.11.11 nulcheon@newspim.com

◆ 축산 연구성과 현장 활용·기후변화 대응 연구 확대 주문

축산기술연구소 감사에서는 연구성과의 사업화와 기술이전, 기후변화 대응 연구 확대가 주요 쟁점으로 다뤄졌다.

김상백 부위원장은 연구예산 집행의 적정성을 점검하고 폭염 등 기후변화 대응 연구와 기술이전 활성화를 요구했다.

김재준 의원은 출입 방역수칙 준수와 연구인력 근무여건 개선을 강조하고 특허기술의 사업화와 현장 활용 확대를 주문했다.

정용채 의원은 한우 친자확인 검사의 혈통 불일치와 시료 부적합 문제에 대한 정확성 제고 및 사후관리 강화를 요구했다. 최병욱 의원은 송아지 인공포유 실증연구 과정의 폐사 증가 원인을 점검하고 면역력 저하 방지와 철저한 사양관리를 촉구했다.

최덕규 의원은 한우 수정란 이식사업의 효율성 제고와 기후변화 대응 사료작물 연구 확대를 제안했다. 송병길 의원은 조사료 생산량 감소 원인 분석과 축산 악취 저감 기술개발을, 최태림 의원은 조사료 생산기술 연구 확대와 관련 예산 확보를 요구했다.

이명희 의원은 연구시설 건립사업의 장기 지연과 착공 예산 미확보를 지적했으며 임무석 의원은 연구인력의 근무여건 개선과 우량 한우 정액의 안정적인 공급체계 마련을 주문했다.

이철식 위원장(경산)은 "행정사무감사에서 반복적으로 지적되는 문제에 대해서는 실효성 있는 개선대책을 마련하고 각 기관의 사업성과가 농가 소득 증대와 경북 농축산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.

nulcheon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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