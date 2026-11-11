진주시 '정촌 행복드림센터' 우수상…목조건축대전 6년 연속 성과

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목재 구조와 공간 혁신 평가

공공건축가 제도 도입 성과

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 목재 구조와 공간 활용을 앞세운 정촌 행복드림센터가 대한민국 목조건축대전 우수상을 받으며 경남 진주시의 6년 연속 수상 기록을 이어갔다.

진주시는 정촌 행복드림센터가 제24회 대한민국 목조건축대전에서 우수상인 국립산림과학원장상을 받았다고 11일 밝혔다.

경남 진주시 관계자가 제24회 대한민국 목조건축대전에서 복합 커뮤니티 시설 '정촌 행복드림센터'로 우수상(국립산림과학원장상) 수상을 알리는 현수막을 선보이고 있다.[사진=진주시] 2026.11.11

대한민국 목조건축대전은 산림청과 한국목조건축협회가 공동 주최·주관하는 공모전으로 목재를 구조와 디자인에 활용한 건축물을 발굴하고 친환경 건축 확산을 위해 매년 열린다.

정촌 행복드림센터는 정촌산업단지 근로자와 지역 주민이 함께 이용하는 복합 커뮤니티 시설이다. 다목적관과 탁구장, 코인노래방, 강주 책다방 등이 들어섰으며 남부건강증진형보건지소도 입주했다.

센터는 다양한 시설을 하나의 공간 체계로 묶은 점에서 평가를 받았다. 다목적관에는 장스팬 목구조 트러스를 적용해 실내 기둥을 줄이고 넓은 내부 공간을 확보했다.

북측 상부 창으로 자연광을 끌어들이고 천장 구조를 노출해 목재의 질감과 구조미를 살렸다. 시설 사이에는 마당과 외부 덱을 배치해 이용자 간 이동과 교류가 자연스럽게 이뤄지도록 했다.

강주연못 등 주변 경관과의 조화도 설계에 반영했다. 공모전 주제인 '부분에서 전체로'를 개별 시설의 연결과 주변 환경의 통합으로 풀어냈다는 평가다.

시는 2019년 경남 최초로 공공건축가 제도를 도입했다. 이후 문산읍 주민자치센터 어울마당의 최우수상, 물빛나루쉼터의 대상 등 목조건축 분야에서 수상 기록을 이어왔다.

news2349@newspim.com